Aufgrund des Stillen Feiertags durfte am Freitag vergangener Woche bekanntlich nicht getanzt werden, weshalb RTL wieder gezwungen war, die aktuelle "Let's Dance"-Staffel durch ein Best-Of zu unterbrechen. Das führte prompt zu deutlich steigenden Quoten bei "The Voice Kids" - und zeigte, dass für die Castingshow deutlich mehr drin wäre, wenn sie nicht gegen die übermächtige Tanz-Konkurrenz ran müsste. In dieser Woche wurde bei RTL nun jedenfalls wieder getanzt und auch aus Quotensicht kehrten die alten Verhältnisse zurück.

So dominierte "Let's Dance" den Abend beim jungen Publikum mit einem Marktanteil von 19,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, auch bei den 14- bis 59-Jährigen lag die Show mit 17,2 Prozent Marktanteil an der Spitze. Insgesamt hatten 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, geringfügig weniger als vor der Karfreitags-Pause. Der Marktanteil lag aber auch hier bei weit überdurchschnittlichen 15,1 Prozent.

Das anschließende 25-minütige "Exclusiv Spezial" zur Überbrückung bis zum Start des "Nachtjournals" hielt dann noch 1,94 Millionen Menschen wach. Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum mit 15,4 Prozent sogar noch etwas höher lag als bei der vorausgehenden Show im Schnitt, ging es bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich auf 13,0 Prozent nach unten.

"The Voice Kids" verlor im Vergleich zur Vorwoche knapp 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Insgesamt sahen im Schnitt 1,3 Millionen zu, ähnlich viele wie vor zwei Wochen beim Staffelstart. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank im Vergleich zur Vorwoche um drei Prozentpunkte auf 8,2 Prozent - auch das war in etwa der Wert des Staffel-Auftaktes. In der Altersgruppe 14-59 wurden 7,3 Prozent Marktanteil erreicht. Die nachfolgende Doku "Santiano - Keiner geht verloren" wollten dann nur 490.000 Personen sehen, der Zielgruppen-Marktanteil sackte auf 4,1 Prozent ab.

Sehr zufrieden mit seinem Freitagabend kann man unterdessen bei ProSieben sein. Der Film "Jack Reacher" holte dort starke 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, was dem Sender den zweiten Platz in dieser Altersgruppe um 20:15 Uhr verschaffte. Mehr junges Publikum hatten neben "Let's Dance" und der "Tagesschau" nur am späteren Abend die "heute-show" sowie das "ZDF Magazin Royale" im ZDF, die mit 16,4 und 16,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum wieder auftrumpfen konnten. Insgesamt sahen 3,69 Millionen Personen die "heute-show", etwa halb so viele blieben danach bei Böhmermann dran (1,82 Millionen).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;