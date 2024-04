Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat am Freitagabend einen Fehlstart in die EM-Qualifikation vermieden, indem sie einen 0:2-Rückstand gegen Österreich noch in einen 3:2-Sieg verwandelt hat. Zu einem Sieg aus Quotensicht reichte es für Das Erste als übertragenden Sender nicht, ordentlich fielen die Werte gleichwohl aus - auch wenn sie in ganz anderen Sphären als bei einem Spiel der Männer-Nationalelf lagen: 3,22 Millionen Fußball-Fans schalteten ein, der Marktanteil belief sich auf 13,1 Prozent beim Gesamtpublikum, 9,1 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht.

Der Tagessieg beim Gesamtpublikum ging stattdessen ans ZDF, wo sich "Der Alte" vor 5,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sehr erfolgreich zurückmeldete. Der Marktanteil lag hier bei sehr guten 23,9 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden die ZDF-Normalwerte mit 9,3 Prozent Marktanteil ebenfalls klar übertroffen.

"Letzte Spur Berlin" konnte dieses Quotenniveau im Anschluss zwar nicht halten, mit 4,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ließ aber auch dieser ZDF-Krimi die Konkurrenz hinter sich. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 18,4 Prozent, in der jüngeren Altersgruppe 14-49 wurden 7,0 Prozent Marktanteil erzielt.

Nachdem während des "heute-journals" die ZDF-Reichweite vorübergerhend auf unter 3 Millionen sank, sorgte die "heute-show" dann danach wieder für steigende Quoten. 3,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten in dieser Woche ein, was 18,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 16,4 Prozent Marktanteil erreicht. Beim jungen Publikum konnte das "ZDF Magazin Royale" dieses Marktanteils-Niveau mit 16,3 Prozent halten, die Gesamt-Reichweite lag mit 1,82 Millionen aber wie gewöhnlich deutlich niedriger. 11,6 Prozent Marktanteil wurden beim Gesamtpublikum erreicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;