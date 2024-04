am 08.04.2024 - 08:41 Uhr

Als Sat.1 die bisher einzige Ausstrahlung der neuen "Herzblatt"-Variante "Dating Game" in der Primetime zeigte, schauten rund 0,8 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Im Februar des Vorjahres kam die von Jörg Pilaws moderierte Sendung auf zu schwache fünf Prozent. Dieses Ergebnis sollte die zweite Episode auf neuem Sendeplatz nun sogar noch unterbieten. "Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?" wurde am Sonntag ab 16:45 Uhr und somit als Lead-In von Julia Leischiks "Bitte melde dich" platziert.

Das erwies sich jedoch als Fehlgriff, denn die "Kultshow" landete bei indiskutablen 1,9 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Gerade einmal 0,3 Millionen Personen schauten zu. Somit riss "Dating Game" ein regelrechtes Loch ins Sat.1-Programm, denn im Vorfeld war eine "Harry Potter"-Filmwiederholung noch auf sehr gute 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gekommen, danach sicherte sich "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" gute 8,3 Prozent. Die Reichweite stieg ab 18:53 Uhr auf 2,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.



In der Primetime landete Sat.1 derweil einen großen Erfolg. Die erneute Ausstrahlung von "Fack ju Göhte 2" spülte den Sender vor RTL und ProSieben – wo ebenfalls Spielfilme zu sehen waren. Der deutsche Streifen sicherte sich starke 11,2 Prozent Marktanteil. Nach 22:35 Uhr lief dann noch "Das fünfte Element", das sogar auf 11,4 Prozent kam. Die beiden Sat.1-Filme wurden im Schnitt von 1,17 und 0,51 Millionen Personen gesehen.



Im Programm von RTL kam "James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben" auf ebenfalls gute 10,2 Prozent. 2,24 Millionen Personen ab drei Jahren sahen den Actionstreifen, dem ab 23:20 Uhr "stern TV am Sonntag" mit etwa sechseinhalb Prozent Marktanteil bei den Umworbenen nachfolgte. ProSieben tat sich abends derweil richtig schwer: "Chaos Walking" und "John Wick: Kapitel 2" kamen nicht über 6,9 und 6,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hinaus.

Den Sonntag schloss Sat.1 mit 8,1 Prozent Tagesmarktanteil und somit 1,2 Prozentpunkten Vorsprung auf ProSieben ab. RTL landete bei 8,8 Prozent und somit auf dem zweiten Rang. Nicht zu schlagen war Das Erste mit 9,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;