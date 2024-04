Schöner Erfolg für Kabel Eins zur besten Sendezeit: Die Primetime-Sendung "Die größten Geheimnisse der 90er" hat für starke Quoten gesorgt. Gemessen wurden im Schnitt sechs Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen und somit ein überdurchschnittliches Ergebnis. Damit nicht genug: Das zweistündige Format beflügelte das um 22:20 Uhr gestartete "Abenteuer Leben am Sonntag" derart, dass das Magazin auf einen Jahresbestwert kam. 7,7 Prozent Marktanteil standen bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche. Besser lief es für das Programm zuletzt im Juni 2023. Die Sehbeteiligung belief sich auf 0,67 Millionen bei den Geheimnissen und 0,44 Millionen beim Magazin.

Auch Vox erlebte einen starken Sonntagabend. Hier performte einmal mehr "Kitchen Impossible" – diesmal mit neuneinhalb Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Die Gesamt-Reichweite lag im Schnitt bei 1,17 Millionen. Positiv geblickt werden darf auch auf die Zeitschiene nach 17 Uhr. "Auto Mobil" lieferte wunderbare 8,4 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. "Einmal Camping, immer Camping" und "Ab ins Beet" schlossen sich mit überdurchschnittlichen 7,2 und 7,7 Prozent an.



Leicht positive Auswirkungen hatte zudem auch eine Programmänderung am Sonntag bei RTL. Weil "Schwiegertochter gesucht" zuletzt an Ostern auf unter sieben Prozent bei den Werberelevanten gefallen war – und diese Marke auch nicht erstmals unterbot – hat nun Martin Rütter den 19:05-Uhr-Sendeplatz übernommen. Seine Welpen-Sendung bescherte RTL nun 8,1 Prozent Marktanteil - ein Ergebnis mit Luft nach oben. 1,16 Millionen Personen sahen insgesamt zu. Das waren 0,14 Millionen mehr als beim Kuppelformat an Ostern.

Martin Rütter gab es zudem bei RTL auch schon am Sonntagnachmittag in nicht zu geringem Maße zu sehen. Ab 13:50 Uhr sorgten "Die Unvermittelbaren" für 8,6 Prozent, knapp zwei Stunden später generierte "Die großen Hunde – mit Martin Rütter" 10,1 Prozent. Gut schlug sich zudem ab 17:45 Uhr "Exclusiv – Weekend", das auf 13 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;