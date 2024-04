Ob die Ampel-Koalition am Geld zerbricht besprach Caren Miosga mit Finanzminister Christian Lindner in ihrer gleichnamigen ARD-Talkshow am Sonntagabend nach dem "Tatort". Doch die Ausgabe mit dem FDP-Mann brachte dem Format die bis dato mit Abstand schwächste Reichweite ein. Obwohl der Krimi im Vorfeld sehr stark lief, kam die 60 Minuten lange Gesprächssendung nicht über 2,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Erstmals verpasste die Sendung, die im Januar vor 4,4 Millionen Leuten startete, damit die Marke von drei Millionen.

Auch mit Blick auf die Quoten lief es für die achte Ausgabe schlechter als zuvor. Gemessen wurden 13,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen knüpfte Miosga derweil an die Ergebnisse der März-Ausgaben an. Hier blieb man mit 0,42 Millionen Zusehenden (8,4%) stabil. Sehr stark abgeschnitten hatte im Vorfeld der neue "Tatort", der auf 30,5 Prozent Marktanteil kam. Das Münchner Ermittler-Team bescherte dem Ersten im Schnitt 8,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt, zugleich die beste Reichweite des Tages. Und auch bei den Jungen lief es mit 21,2 Prozent richtig stark.



Achtsam schlug sich zeitgleich "Familie Anders" im ZDF – knapp 3,6 Millionen Menschen wurden hier gemessen, die ermittelte Quote lag bei 12,6 Prozent. 5,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen wurden ermittelt. ZDFneo setzte derweil ab 20:15 Uhr auf die Serie "Bauchgefühl", die jedoch eher für die Mediatheken-Nutzung angedacht ist. Insofern spielen die linearen Ergebnisse keine absolut tragende Rolle. Auf zwischen 90.000 und 140.000 Fans kam der Sechserpack ab 20:15 Uhr – Marktanteile zwischen 0,3 und 0,5 Prozent wurden gemessen.



Zurück aber zum ZDF, das nach 22:15 Uhr einen schönen Erfolg feierte. "Signora Volpe" steiegerte sich hier auf starke 16,2 Prozent Marktanteil im Schnitt. Allerdings schauten kaum junge Personen zu. Bei den 14- bis 49-Jähroigen landete das Programm bei knapp unter drei Prozent. Auf 3,2 Prozent bei den Jüngeren kam zudem ein zweiter "Tatort" am Sonntagabend im Ersten.

In Gedenken an den verstorbenen Peter Sodann zeigte Das Erste ab kurz nach halb zwölf Uhr abends nochmals dessen letzten "Tatort"-Einsatz. Auch hier stimmten vor allem die Quoten bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern. 0,84 Millionen Menschen sahen im Schnitt zu, das entsprach 11,6 Prozent Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;