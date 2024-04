am 10.04.2024 - 08:36 Uhr

Um ein Haar hätte sich ProSieben zum Start in die neue Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" verzockt. 50 Fehlversuche gewährte der Sender seinem prominenten Duo über die gesamte Show hinweg - so viele, dass zwischenzeitlich gar ein "viereinhalbtes" Spiel eingeschoben wurde, in dem Joko und Klaas gegen Senderchef Hannes Hiller höchstpersönlich im Schere-Stein-Papier-Spiel antreten mussten.

Am Ende ging ProSieben dann doch noch als Sieger hervor, sodass die beiden nun dazu verdonnert hat, den gesamten Tag die Werbeblöcke anzumoderieren. Siegreich war der Sender zudem mit Blick auf die Quoten: Mit 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete "Joko & Klaas gegen ProSieben" am Dienstagabend einen starken Marktanteil von 18,5 Prozent in der Zielgruppe - und war damit auf Anhieb stärker als mit jeder Folge der vergangenen Staffel.

Insgesamt schalteten im Schnitt 1,27 Millionen Menschen ein, um die Spielshow zu sehen. Im Anschluss profitierte zudem "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf spürbar vom erfolgreichen Vorlauf, wenngleich der Marktanteil in der Zielgruppe einstellig blieb. Mit 8,4 Prozent gab's für die Late-Night-Show jedoch einen fast doppelt so hohen Wert wie vor einer Woche, insgesamt blieben nach 23 Uhr durchschnittlich noch 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

Die Tagesmarktführerschaft war ProSieben zudem nicht zu nehmen - auch wenn der Sender tagsüber nicht allzu viel reißen konnte. Mit 10,2 Prozent Marktanteil lag man letztlich aber in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fast zweieinhalb Prozentpunkte vor RTL. Stärkster Verfolger um 20:15 Uhr war jedoch zunächst das ZDF, das mit seiner Doku "Trump - Der wütende Kandidat" auf einen überzeugenden Marktanteil von 10,4 Prozent beim jungen Publikum kam. Die Privatsender blieben dagegen, abgesehen von ProSieben, in der Primetime durchweg einstellig.

