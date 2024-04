Ein großer Erfolg war die US-Serie "The Irrational - Kriminell logisch" für Sat.1 in den zurückliegenden Wochen nicht. Zuletzt lag der Marktanteil sogar bei weniger als vier Prozent in der klassischen Zielgruppe. Umso zufriedener dürfte man in dieser Woche in Unterföhring auf die Quoten blicken: Mit 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern knackte "The Irrational" am Dienstag nicht nur erstmals die Millionenmarke, sondern erzielte auch einen recht soliden Marktanteil von sechs Prozent.

Der bisherige Bestwert konnte damit um einen Prozentpunkt überboten werden. Zudem lag die Sat.1-Serie gar nicht allzu weit hinter RTL, wo auch in dieser Woche allerdings nur eine Wiederholung des "Sonderlage"-Krimis zu sehen war. Doch "The Irrational" war dann auch schon die einzige gute Nachricht des Abends für Sat.1: Schon direkt im Anschluss fiel "Navy CIS" mit einer alten Folge auf sehr schwache 3,2 Prozent zurück, ehe auch neuer Stoff von "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" mit Werten von 3,8 und 4,1 Prozent nichts mehr reißen konnte.

Überschaubare Quoten gab es zur besten Sendezeit aber auch für Vox, wo die Kuppelshow "Herz an Bord" mit Wayne Carpendale auch weiterhin nichts reißen kann. Zwar zog die Reichweite in dieser Woche ein wenig an, doch mit 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war der Senderschnitt erneut weit entfernt. Anders dagegen bei RTLzwei: Dort überzeugte die Doku-Reihe "Hartz Rot Gold" am Dienstag mit sehr guten 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und auch "Armes Deutschland" war später am Abend mit 5,0 Prozent noch gut unterwegs.

Kabel Eins wiederum versuchte sein Glück am Dienstag mit Spielfilmen, blieb damit aber eher blass. So startete "The Nice Guys" mit 4,4 Prozent Marktanteil in den Abend, ehe "James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug" auf 3,4 Prozent zurückfiel. Zu später Stunde lag Kabel Eins damit sogar recht deutlich hinter Nitro, das mit dem Spielfilm "Safe - Todsicher" glänzende 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete.

