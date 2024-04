Mit Luft nach oben hat sich die RTLzwei-Sendung "Kampf der Realitystars" am Mittwochabend zurück gemeldet. Die neue Staffel erreichte bei den klassisch Umworbenen diesmal 6,3 Prozent, was zwar oberhalb des Senderschnitts liegt, allerdings ein niedrigerer Wert ist als bei den Starts der vorherigen Staffel. 2023 begann die Sendung mit mehr als acht Prozent, 2022 mit über sieben Prozent. Um die Entwicklung zu verstehen, muss man allerdings genauer hinschauen. Denn die neue Staffel begann mit einer außergewöhnlich langen Episode, die erst um wenige Minuten vor Mitternacht zu Ende war. Das erklärt auch die im Vergleich zu früher niedrigere Reichweite (0,6 Millionen beim Publikum ab 3). Hinzu zu zählen sind all diejenigen, die die Episode schon via RTL+ geschaut haben oder noch schauen werden.

Mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen lagen die Realitystars diesmal jedenfalls exakt gleichauf mit dem Sat.1-Format "Kühlschrank öffne dich", das im Schnitt ebenfalls auf 0,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Wegen der kürzeren Sendedauer, die Kochshow endete schon um kurz nach halb elf, war die Quote niedriger. 5,7 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Insgesamt schauten 0,76 Millionen Personen zu.



"Mario Barth deckt auf" bescherte RTL indes zur besten Ausstrahlungszeit wenig spektakuläre 11,0 Prozent Marktanteil. Sein zweistündiges Format brachte es auf 1,82 Millionen Fans – und musste sich im Showduell einer neuen Ausgabe der "großen Terra X-Show" im Zweiten geschlagen geben. Die 90 Minuten lange Unterhaltungssendung sicherte sich im Schnitt 3,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was zugleich die stärkste 20:15-Uhr-Gesamtreichweite am Mittwoch war. 14,1 Prozent Marktanteil sicherte sich das Format bei allen, 7,7 Prozent bei den Jüngeren.



Zurück aber nochmals zu RTLzwei, das den Mittwoch mit nur 4,9 Prozent Tagesmarktanteil und somit unter anderem acht Zehntel hinter Kabel Eins abschloss. Das lag nicht zuletzt an Problemen in der Daytime. "Köln 50667" fiel etwa unter die 1-Prozent-Marke in der Zielgruppe, ein "Von Hecke zu Hecke"-Doppelpack am Nachmittag sicherte sich grob nur um die drei Prozent.

Deutlich stärker war da Kabel Eins am Nachmittag unterwegs. Eine um kurz vor 15 Uhr gestartete "Castle"-Folge überraschte mit 11,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, die "Newstime" kam gar auf 11,9 Prozent. Am Vormittag wiederholte US-Krimis sicherten sich ebenfalls über Stunden zweistellige Marktanteile. "Navy CIS" kam ab 9:20 Uhr etwa sogar auf 15,6 Prozent. Abends standen für Kabel Eins bei "Gran Torino" 4,6 Prozent bei den Umworbenen zu Buche.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;