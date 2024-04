Einen ungewöhnlich starken Morgen und Vormittag erlebte RTL am Mittwoch. Dass die Morgenschiene des Senders, also die dreistündige Livestrecke zwischen sechs und neun Jahr immer besser in Fahrt kommt, ließ sich schon in jüngerer Vergangenheit beobachten.

Am Mittwoch nun sicherte sich "Punkt 8" die besten Zielgruppen-Marktanteile seit dem Neustart. Gemessen wurden im Schnitt 16,3 Prozent Marktanteil bei den Personen zwischen 14 und 49 Jahren. Auch in den beiden Stunden zuvor waren die "Punkt"-Sendungen bereits sehr gefragt, wenngleich es hier nicht für neue Rekorde reichte. "Punkt 6" hatte die Strecke mit starken 15,7 Prozent eröffnet, "Punkt 7" hielt sich mit 11,3 Prozent solide im zweistelligen Bereich. Vor der "Punkt"-Strecke kam bereits eine "CSI"-Wiederholung auf zweistellige Zielgruppen-Marktanteile.



An Sat.1 zog RTL dennoch nicht vorbei. Das viereinhalbstündige "Frühstücksfernsehen", das um 5:30 Uhr loslegte, kam am Mittwoch auf tolle 18 Prozent. Bei RTL funktionierten indes auch die Vormittags-Sendungen deutlich besser als sonst. Nach neun Uhr kamen etwa die Daily-Wiederholungen von "GZSZ" und "Unter uns" auf 15,6 und 17,1 Prozent. Ulrich Wetzel und Barbara Salesch schlossen sich im weiteren Vormittagsverlauf mit 11,8 und 14,8 Prozent bei den Werberelevanten an.

Dass auch "Punkt 12" mit 14,8 Prozent überdurchschnittlich performte, passte da richtig gut ins Bild. Sat.1 darf derweil mit seiner insgesamt sechsstündigen "Auf Streife"-Schiene nach zehn Uhr zufrieden sein. Die Re-Runs bescherten dem Sender bestenfalls 13,6 Prozent (12-Uhr-Stunde). Mit 6,8 Prozent fiel einzig "Auf Streife – Die Spezialisten" nach 15 Uhr ein bisschen ab.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;