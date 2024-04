Würde sich der Quotentrend der laufenden "Glücksrad"-Staffel linear fortsetzen, dann läge der gemessene Marktanteil in der kommenden Woche bei null. Die RTLzwei-Unterhaltungsshow, die donnerstags um 21:20 Uhr zu sehen ist, hat in dieser Woche nur noch magere 1,7 Prozent Marktanteil erreicht. 1,7 Prozentpunkte mehr, also 3,4 Prozent, wurden vorige Woche gemessen. Und Ende März waren es weitere 1,7 Prozentpunkte mehr, also 5,1 Prozent. Der Abwärtstrend – er ist unübersehbar deutlich. Die dritte Folge dieses Jahres wollten am Donnerstag noch rund 380.000 Menschen sehen.

Im Vorfeld hatte "Genial Daneben" noch 0,58 Millionen Leute zum Einschalten bewegt. Auch hier standen schon wenig prickelnde 4,1 Prozent Marktanteil geschrieben. "Nightwash", das um 22:20 Uhr auf Sendung ging, blieb dann mit 1,8 Prozent bei den klassisch Umworbenen ebenfalls im tiefroten Bereich. All das trug dazu bei, dass RTLzwei am Donnerstag nicht über 3,7 Prozent Tagesmarktanteil bei den Jüngeren hinauskam.



Deutlich besser machte es Jörg Pilawa in Sat.1. Sein "Allgemeinwissensquiz" legte zur besten Sendezeit einen guten Start hin. Auf dem Sendeplatz, den zuletzt "The Floor" bespielte, kam das Ratespiel auf 8,2 Prozent Marktanteil. 1,58 Millionen Menschen sahen die rund zweieinhalbstündige Produktion im Schnitt. Eine "99"-Wiederholung sicherte sich dann am späten Abend noch 5,2 Prozent.

Weiterhin schwach präsentierte sich derweil ab 23 Uhr im ZDFneo-Programm die neue Late-Night "Neo Tropic Tonight", deren lineare Reichweite auch in Woche zwei bei nur rund 50.000 Zusehenden lag. Bei den Jüngeren sank die Quote von 0,9 Prozent in der Vorwoche nun sogar auf 0,2 Prozent. Die Produktion wird reichlich Fans in der Mediathek einsammeln müssen, um gute Argumente für eine zweite Staffel zu haben. Denn im Vorfeld lief es für ZDFneo besser. Eine "heute show"-Wiederholung sicherte sich ab 21:40 Uhr etwa 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Järigen, "Neo Ragazzi" kam ab 22:15 Uhr auf immerhin noch 0,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;