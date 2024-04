Im Frühsommer wird RTLzwei das Kapitel "Köln 50667" schließen. Wann genau die finale Folge der langjährigen Daily gesendet wird, ist noch unklar. Bereuen dürften die Verantwortlichen des Senders die Entscheidung jedoch nicht. In der vergangenen Woche holte das Format die niedrigsten Quoten aller Zeiten. Im Wochenschnitt fiel die Sendung auf 1,8 Prozent. Das Ergebnis der Woche zuvor wurde dabei erstaunlicherweise mehr als halbiert. Zwei Mal, unter anderem auch am Freitag, landete "Köln 50667" auf dem Sendeplatz nach 18:05 Uhr bei weniger als einem Prozent. Am Freitag kam die Serie nur auf 0,9 Prozent.

"Hartz aber herzlich" hatte zuvor immerhin drei Prozent bei den Umworbenen geholt, "Berlin – Tag & Nacht" steigerte die Werte nach 19:05 Uhr auf 3,7 Prozent. Beide Soaps sind zwar auf Abruf stark, erlösen nötiges Geld nicht zuletzt aber weiterhin im Linearen. Linear zeigte RTLzwei am Freitag zur besten Sendezeit dann den Spielfilm "Kampf der Titanen", der ebenfalls auf 3,7 Prozent Marktanteil kam.



Stärker unterwegs war der ProSieben-Primetime-Film "Jack Reacher: Kein Weg zurück" mit ordentlichen 8,8 Prozent. Er platzierte sich auch vor der zweiten Folge der Vox-Sendung "Volle Kraft voraus". Die Kreuzfahrt-Doku landete in der klassischen Zielgruppe bei 6,5 Prozent, also bei gegenüber der Premiere kaum veränderten Werten. Die Gesamt-Reichweite reduzierte sich auf 0,68 Millionen. Schwach lief es für Vox dann nach 22:20 Uhr, als "Goodbye Deutschland" die Quote auf knapp unter drei Prozent drückte.

RTLzwei kam mit dem Film "World Invasion: Battle Los Angeles" ab 22:25 Uhr auf dünne drei Prozent. Im Schnitt holte RTLzwei am Freitag 3,5 Prozent Tagesmarktanteil, Vox landete bei 5,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;