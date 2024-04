Ein neues Ratepanel und die Einführung des "Mysteriums", also einer Maske, die in jeder Show neu enttarnt wird, haben nicht stoppen können, dass "The Masked Singer" mit der zweiten Folge der Frühjahrsstaffel 2024 auf seine bisher niedrigsten Ergebnisse gefallen ist. Ab 20:15 Uhr kam die über dreistündige Live-Show aus Köln im Schnitt nur auf 11,4 Prozent Marktanteil. Sowohl "Wer weiß denn sowas XXL" als auch "Denn sie wissen nicht, was passiert" zogen an dem einstigen Quoten-Überflieger vorbei. Auch die Gesamt-Reichweite ging ein gutes Stück nach unten. 1,23 Millionen Menschen sahen die von Matthias Opdenhövel moderierte Sendung – so wenige wie nie zuvor im Linearen. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass der nun acht Tage zurückliegende Staffelauftakt mit noch 15,5 Prozent (14-49) hoffnungsvoll ausgefallen war.

Auf noch 6,9 Prozent kam die am Samstag ab 23.33 Uhr gezeigte "Aftershow" mit ersten Interviews und Stimmen. Den Samstag schloss ProSieben somit auf Platz drei in der klassischen Zielgruppe ab. Der ermittelte Tagesmarktanteil des Senders betrug 7,3 Prozent – Das Erste (8,9%) und auch RTL (genau 10%) waren stärker. Sat.1 kam gar nur auf 4,4 Prozent.



Hier gab zur Primetime "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" eine gute Figur ab. Der Spielfilm sicherte sich im Schnitt 6,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Tagsüber herrschte aber wieder die bekannte Ebbe – so holte eine Wiederholung von "Unser Leben, unser Geld" ab 15 Uhr etwa nur 0,3 Prozent. Letztmals zeigte Sat.1 am Vormittag den Livestream aus dem "Big Brother"-Container und sicherte sich damit ab acht Uhr sehr magere 2,2 Prozent.

Auch Kabel Eins backte zur besten Sendezeit sehr kleine Brötchen. Ein "Manifest"-Viererpack fuhr zwischen 1,8 und 0,9 Prozent Marktanteil ein. Somit landete Kabel Eins weit hinter Vox und RTLzwei. Bei Vox funktionierte "Ich – Einfach unverbesserlich 2" mit 6,8 Prozent recht gut. Exakt die gleiche Quote hatte sich im Vorfeld auch die Sendung "Bunte Hunde" gesichert. RTLzwei kam mit dem zur besten Sendezeit ausgestrahlten Film "Cliffhanger" auf passable 4,4 Prozent bei den Werberelevanten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;