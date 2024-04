Gleich zwei Shows haben sich, auch bei den 14- bis 49-Jährigen, vor den einstigen ProSieben-Überflieger "The Masked Singer" gesetzt. Sowohl "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) als auch "Denn sie wissen nicht, was passiert" (RTL) landeten im zweistelligen Bereich. "Denn sie wissen nicht, was passiert" kam ab 20:15 Uhr auf starke 14,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und wiederholte somit nahezu das starke Ergebnis der Vorwoche. Zum Vergleich: Alle 2023 ausgestrahlten Ausgaben der RTL-Show landeten im Schnitt bei knapp zwölf Prozent. Die Show befindet sich gerade also im Aufwind. 1,59 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu, rund 200.000 weniger als sieben Tage zuvor.

Auch "Wer weiß denn sowas XXL" landete im grünen Bereich. Das Erste setzte primetimefüllend auf die Unterhaltungsshow und kam damit auf 4,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (18,9%). Gegenüber der vorherigen Primetime-Folge, die vor rund zwei Monaten lief, gingen allerdings rund eine Million Fans verloren. Insbesondere bei den Jüngeren machte sich das bemerkbar. Aus mehr als 19 Prozent wurden diesmal 13,5 Prozent, ein weiterhin klar überdurchschnittlicher Wert für Das Erste.



Zurück aber zu RTL, wo nachts ab 0:45 Uhr die erste Folge der neuen "Prominent getrennt"-Staffel für ein starkes Ergebnis sorgte. Die Folge ist bereits seit einigen Tagen auf Abruf bei RTL+ verfügbar. Die Free-TV-Premiere bescherte dem Programm, das in Südafrika produziert wird, nun gute 12,8 Prozent. Los ging es gegen 0:45 Uhr. Eine weitere Produktion für RTL+, die danach und somit gegen halb drei Uhr nachts, im Free-TV lief, funktionierte hingegen nicht. "Make Love, Fake Love" fiel auf 4,4 Prozent.

Schlechte Quoten hatte sich am späten Nachmittag zudem das Special zu "30 Jahre Gala" gesichert. Ab 17:45 Uhr verbuchte RTL damit gerade einmal sechs Prozent bei den klassisch Umworbenen. 0,66 Millionen Menschen schalteten ein. Die Hauptnachrichten verfehlten – und das passiert selten – danach ebenfalls die Zweistelligkeit. "RTL Aktuell" kam am Samstag auf 9,7 Prozent.

