Einigermaßen ernüchtert dürfte man bei RTL vor einer Woche auf die Quoten der Free-TV-Premiere des neuen Bond-Films geschaut haben - knapp über zehn Prozent Marktanteil dürfte sicher nicht das gewesen sein, was sich die Verantwortlichen in Köln erhofften. Umso besser schnitt nun dagegen "The Lost City - Das Geheimnise der verlorenen Stadt" ab: Die mit Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe und Brad Pitt überaus prominent besetzte Actionkomödie schwang sich am Sonntagabend in der Zielgruppe zum mit Abstand größten Verfolger des "Tatorts" auf.

Durchschnittlich 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten ab 20:15 Uhr für einen sehr guten Marktanteil von 14,7 Prozent, womit der Film für RTL sogar zur erfolgreichsten Free-TV-Premiere seit mehreren Jahren avancierte und auch die erst kürzlich aufgestellte Bestmarke von "Jungle Cruise" übertrumpfte. Insgesamt erreichte "The Lost City" im Schnitt 2,22 Millionen Menschen, die einen Marktanteil von 8,5 Prozent nach sich zogen. Für "Stern TV am Sonntag" blieben anschließend noch 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran, in der Zielgruppe ging der Marktanteil auf solide 9,5 Prozent zurück.

Abseits von "The Lost City" punktete am Sonntagabend aber auch Sat.1: Dort war es die Komödie "Fack Ju Göhte 3", die insbesondere mit Blick auf die Jüngeren überzeugte. Während insgesamt nur 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten, lag der Marktanteil in der Zielgruppe mit 11,2 Prozent sehr deutlich über dem Senderschnitt. Ganz anders dagegen die Lage bei ProSieben, wo "Ready Player One" um 20:15 Uhr mit gerade mal 670.000 Personen und 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gänzlich ohne Chance blieb. Immerhin sorgte "John Wick: Kapitel 3" nach 23 Uhr noch für einen kräftigen Aufschwung und steigerte die Quote auf gute 10,3 Prozent.

Hinter RTL und Sat.1, aber deutlich vor ProSieben platzierte sich Vox, wo "Kitchen Impossible" in dieser Woche mit 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 9,1 Prozent in der Zielgruppe punktete. Bei Kabel Eins wiederum konnten "Die größten Geheimnisse der 90er" das gute Quoten-Niveau der Vorwoche nicht halten und fielen auf 3,9 Prozent zurück. Auch RTLzwei konnte mit dem Spielfilm "Transcendence" um 20:15 Uhr nicht viel reißen und blieb mit 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen blass.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;