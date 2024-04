Mit Abenteuerfilm-Klassikern hat 3sat am Sonntag durchweg starke Quoten erzielt. Mit einem Tagesmarktanteil von 3,6 Prozent lag der Sender nicht nur weit über den eigenen Durchschnittswerten, sondern beim Gesamtpublikum sogar auf dem sechsten Rang - noch vor ProSieben oder Kabel Eins. Los ging's schon in den Morgenstunden mit vier der vierteiligen Verfilmung von "Die Schatzinsel", die ab kurz nach 8 Uhr bereits 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte und sich bis zur Mittagszeit auf 450.000 Fans steigerte. Der Gesamt-Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei sehr guten 4,7 Prozent.

Danach waren sogar noch deutlich höhere Reichweiten für 3sat drin: So brachte es "Die Pyramide des Sonnengottes" ab 15:29 Uhr im Schnitt auf 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 5,5 Prozent. Dieser Film war zudem auch bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gefragt: Hier lag der Marktanteil bei 3,4 Prozent - und damit ebenfalls weit über dem Senderschnitt.

Am späten Nachmittag überzeugte schließlich auch "Durchs wilde Kurdisant" mit durchschnittlich 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, ehe es für den Sender auch in der Primetime richtig gut lief. "Der Tiger von Eschnapur" trieb die Reichweite von 3sat um 20:15 Uhr auf 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die trotz harter Konkurrenz für 3,0 Prozent Marktanteil sorgten. "Das indische Grabmal" hielt später noch 780.000 Menschen vor dem Fernseher und steigerte den Marktanteil auf 4,3 Prozent.

Einen sehr erfolgreichen Tag erwischte daneben aber auch der RTL-Spartensender Nitro, der am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil von 3,1 Prozent in der Zielgruppe noch vor RTLzwei und nur knapp hinter Kabel Eins landete. Besonders stark lief dort etwa "Das A-Team", das zur Mittagszeit bis zu 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte und auch am Vorabend noch einmal mit mehr als drei Prozent punktete. Später am Abend trieb der "CSI"-Reigen die Nitro-Quote schließlich noch einmal auf über vier Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;