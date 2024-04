ProSieben und Sat.1 sind mit schwachen Quoten in die neue Woche gestartet. Mit Tageswerten von 5,2 und 4,9 Prozent reihten sich die Sender in der Zielgruppe nur knapp vor RTLzwei und Kabel Eins ein, die am Montag auf Marktanteile von 4,7 und 4,6 Prozent kamen. Beide Sender eint, dass sie am Abend mit teils immensen Problemen zu kämpfen hatten - insbesondere am späten Abend.

So ging in Sat.1 die Entscheidungsshow von "Big Brother" mit einem Marktanteil von 2,2 Prozent sowie insgesamt gerade mal 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauern abermals völlig desolat über die Bühne, während ProSieben nach 22 Uhr mit der US-Serie "Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit" ins Straucheln geriet. Zwei Folgen enttäuschten dort mit Marktanteilen von 2,5 und 3,4 Prozent.

Allerdings sorgte schon "Young Sheldon" nur für wenig Rückenwind: Gerade mal 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten um 20:15 Uhr den Start der Comedyserie in die finale Staffel sehen, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei sehr mäßigen 6,6 Prozent. Mit drei Wiederholungen ging die Quote danach noch Schritt für Schritt auf bis zu 5,0 Prozent. Auch für Sat.1 lief es zunächst allenfalls mäßig: Hier erreichte die Reportage "Jörg Pilawa: Plötzlich arm" nur 770.000 Menschen sowie einen Marktanteil von 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zufrieden kann man dagegen in Köln sein, wo sich "Wer wird Millionär?" die Marktführerschaft in der Zielgruppe sicherte. Auf gute 13,1 Prozent Marktanteil brachte es das RTL-Quiz mit Günther Jauch, das auch insgesamt mit 3,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erfolgreich war. Bei Vox wiederum legte "Die Höhle der Löwen" im Vergleich zur Vorwoche zu und erreichte nun im Schnitt 1,43 Millionen Menschen sowie einen Marktanteil von 11,6 Prozent in der Zielgruppe.

Richtig gut lief es darüber hinaus am Montagabend auch für RTLzwei. Dort konnte man sich einmal mehr auf "Die Geissens" verlassen, die zunächst auf einen Marktanteil von 6,7 Prozent kamen und sich mit einer weiteren Folge auf 8,9 Prozent und damit den besten Wert seit Wochen steigerten. Insgesamt schalteten 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

