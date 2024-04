Am Montag ist bei RTL die 8000. Folge von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ausgestrahlt worden. Mit Blick auf die Quoten sorgte das Jubiläum jedoch für keinen nennenswerten Ausschlag nach oben, sondern bewegte sich auf der etwas rückläufigen Flughöhe der vergangenen Monate. Zufrieden kann man bei RTL freilich trotzdem sein, denn in der klassischen Zielgruppe erreichte zum Start in die Woche nur die "Tagesschau" noch mehr Menschen zwischen 14 und 49 Jahren.

Durchschnittlich 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Altersklasse sorgten ab 19:38 Uhr für einen überzeugenden Marktanteil von 13,5 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten im Schnitt 2,23 Millionen Fans ein, die den Marktanteil der Soap auf 9,6 Prozent trieben. Zuvor erwischte zudem "Alles was zählt" bereits einen der besseren Tage in diesem Jahr: Nachdem die Soap inzwischen regelmäßig einstellige Werte in der Zielgruppe verzeichnet, waren am Montag gute 11,1 Prozent drin.

Erfolgreich war RTL zudem mit seinen Gerichtsshows am Nachmittag: So erreichten "Barbara Salesch - Das Strafgericht" und "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" diesmal Werte von 12,8 und 13,1 Prozent in der Zielgruppe, ehe auch "Verklag mich doch!" mit 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Zuvor erzielte schon "Punkt 12" sehr gute 14,7 Prozent - was dann zugleich den Schmerz über den "Punkt 8"-Tiefschlag am Morgen mit desolaten 1,9 Prozent etwas lindern dürfte.

Besonders stark war dafür "RTL aktuell" um 18:45 Uhr, das in der Zielgruppe einen hervorragenden Marktanteil von 21,3 Prozent sowie insgesamt 3,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Aber auch "RTL Direkt" erreichte im Quiz-Sandwich gute 11,3 Prozent Marktanteil und lag mit insgesamt 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich vor den "Tagesthemen", die diesmal eine halbe Stunde früher und damit direkt gegen das "heute-journal" liefen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;