Anlässlich der in dieser Staffel anstehenden 50. Folge wurde bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" der Einsatz erhöht: Statt um 15 Minuten Sendezeit ging es in der "Risikovariante" gleich um einen ganzen Tag. Und just in ebendieser 50. Folge gelang den beiden nun der Sieg, womit sie den kommenden Sonntag nun komplett nach ihren Wünschen gestalten können. Der Programmtag von Joko & Klaas wird dabei um Mitternacht beginnen, direkt im Anschluss an die "ProSieben-Aftershow" nach "The Masked Singer". Wie die beiden den Tag füllen wollen, ist noch nicht bekannt.

Die Jubiläumsfolge am Dienstag machte ProSieben unterdessen wieder zum Primetime-Marktführer in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - allerdings sah es nicht ganz so gut aus wie beim Staffel-Auftakt in der Woche zuvor. So sahen im Schnitt 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer weniger zu, die Gesamt-Reichweite fiel damit auf 1,14 Millionen. Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 16,7 Prozent um 1,8 Prozentpunkte geringer aus. Trotzdem lag dieser Wert noch über dem Staffel-Bestwert der Herbst-Staffel des vergangenen Jahres.

"Late Night Berlin" lief im Schlepptau dann sogar besser als eine Woche zuvor. Der Marktanteil der Sendung fiel erstmals seit November vergangenen Jahres wieder zweistellig aus und lag bei 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt waren diesmal im Schnitt 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

ProSieben sicherte sich die Primetime-Marktführung beim jungen Publikum vor "Mord mit Aussicht" im Ersten sowie "Bauer sucht Frau International" bei RTL. Das Kuppelformat meldete sich mit soliden 11,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf gewohntem Niveau zurück. Dass das Publikum tendentiell etwas älter ist, spielt RTL dabei aber in die Karten: In der erweiterten Zielgruppe 14-59 fiel der Marktanteil mit 12,0 Prozent schon etwas höher aus - hier lag "Bauer sucht Frau International" auch vor "Joko & Klaas gegen ProSieben", die auf 10,4 Prozent kamen. Insgesamt verfolgten 2,82 Millionen Personen den Staffelauftakt bei RTL.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;