am 17.04.2024 - 09:03 Uhr

"Mord mit Aussicht" bleibt auch 2024 ein voller Erfolg für die ARD: 5,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sahen den Auftakt der fünften Staffel - bzw. je nach Zählung der zweiten seit der Neuauflage mit neuer Hauptbesetzung. Damit lag man in der nähe der Durchschnittswerte der vorherigen Staffel. Damals war die Reichweite über die Zeit langsam gesunken - dementsprechend sah es nun ein ganzes Stück besser aus als beim Finale der vierten Staffel, aber nicht so gut wie beim Comeback im März 2022.

"Mord mit Aussicht" war jedenfalls auch diesmal wieder mit großem Vorsprung die meistgesehene Sendung am Dienstag, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 22,7 Prozent. Und besonders bemerkenswert ist, dass es "Mord mit Aussicht" deutlich besser als die meisten anderen Krimiserien schafft, auch ein jüngeres Publikum anzuspreche. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit 14,8 Prozent sogar der beste Marktanteil in der Geschichte des Formats aufgestellt (wobei dafür aufgrund der besonders in dieser Altersgruppe rückläufigen linearen TV-Nutzung absolut gesehen deutlich weniger Reichweite erforderlich ist).

"In aller Freundschaft" profitierte davon im Anschluss auch ein wenig und erzielte mit 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals seit Juli vergangenen Jahres wieder einen zweistelligen Wert beim jungen Publikum. Die Gesamt-Reichweite lag bei 4,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was insgesamt 17,0 Prozent Marktanteil entsprach. Das Erste blieb damit auch nach 21 Uhr unangefochtener Marktführer.

Das ZDF hatte dem allerdings auch nur wenig entgegenzusetzen: "Mensch Merz! Der Herausforderer" verpasste den Sprung unter die 20 meistgesehenen Sendungen des Tages. Insgesamt interessierten sich 1,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für das Porträt, was nur für 7,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichte. Bei "Frontal" ging die Reichweite dann im Anschluss noch auf 1,77 Millionen zurück. Erst das "heute-journal" brachte das Publikum dann zum ZDF zurück, die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer zog ab 21:45 Uhr erheblich auf 3,13 Millionen an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;