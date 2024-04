Mit extrem schwachen Quoten ist am Mittwoch die neue Sat.1-Sendung "Gestrandet…in den Flitterwochen" angelaufen. Ab 20:15 Uhr kam die Sendung, in denen sich verheiratete Paare erst in den Flitterwochen auf einsamer Insel so richtig kennenlernen, auf gerade einmal 4,3 Prozent. Die ermittelte Gesamtreichweite lag bei rund 650.000 Personen. Von den Quoten, die "Hochzeit auf den ersten Blick" und somit ein Format mit ähnlicher Grundidee, einfuhr, war der Neustart jedenfalls meilenweit entfernt. Die bis dato letzte Erstausstrahlung von "HadeB" kam noch auf rund zwölf Prozent in der klassischen Zielgruppe.

"Gestrandet… in den Flitterwochen" wird sich in den kommenden Wochen also gewaltig steigern müssen, um nicht als Flop zu enden. Erstaunlicherweise überholte man aber trotz des sehr mageren Abschneidens am Mittwochabend ein Format, das eigentlich als Quotenhit gilt. "Kampf der Realitystars", das schon vor acht Tagen schwächer in die neue Staffel gestartet war, ist am Mittwoch dieser Woche nun total unter die Räder gekommen. Mit gerade einmal noch 3,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen fiel die Sendung auf den mit großem Abstand niedrigsten Wert ever. Zuvor waren um die sechs Prozent das Minimum.



Die Banijay-Produktion erreichte zur besten Sendezeit am Mittwoch noch rund 480.000 linear Zusehende – ebenfalls die bisher niedrigste Reichweite. Auch die jeweiligen Lead-Outs beider Formate funktionierten in keinster Weise. Bei RTLzwei schloss sich ab 23:35 Uhr "Naked Attraction UK" mit nur 2,1 Prozent Marktanteil an. Sat.1 setzte auf "Von Liebe und Fernweh", das ab 22:35 Uhr mit knapp drei Prozent klar kommen musste.

Auch tagsüber war Sat.1 bei Weitem kein Überflieger – ein negativer Ausreißer nach unten waren "Die Urlaubs-Docs", die um 17 Uhr nicht mehr als 2,2 Prozent einfuhren. Der für Sat.1 ermittelte Tagesmarktanteil am Mittwoch lag bei nur 5,1 Prozent. RTLzwei kam bei den 14- bis 49-Jährigen nicht über dreieinhalb Prozent hinaus.

