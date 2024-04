Wenige Tage nach dem Erreichen der Bundesliga-Meisterschaft ist Bayer Leverkusen am Donnerstag ins Halbfinale der Europa League eingezogen - durch einen Arbeitssieg in einem bis zum Schluss spannenden Spiel gegen West Ham United. Gejubelt werden kann am Tag danach aber auch in Köln, denn im Vergleich zu den schon starken Hinspiel-Quoten der Vorwoche konnte sich das Rückspiel nun noch einmal spürbar steigern und neue Saison-Bestwerte aufstellen.

Allen voran in der zweiten Hälfte: Durchschnittlich 5,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil auf hervorragende 28,2 Prozent und katapultierten RTL ab 22:07 Uhr an die Spitze. In der Zielgruppe erreichte die Live-Übertragung zu diesem Zeitpunkt sogar 1,64 Millionen Fans sowie einen Marktanteil von 31,8 Prozent. Aber auch die erste Halbzeit war bereits gefragt und lag bei den 14- bis 49-Jährigen mit 22,7 Prozent Marktanteil deutlich vor "Germany's next Topmodel".

Insgesamt hatte zunächst jedoch noch der "Amsterdam-Krimi" im Ersten die Nase vorn: Während die erste Halbzeit des Europa-League-Spiels von 4,42 Millionen Menschen gesehen wurde, erreichte der Spielfilm ab 20:15 Uhr durchschnittlich 4,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 19,0 Prozent. Erfolgreich war daneben auch die ZDF-Reihe "Lena Lorenz", die sich mit 4,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 16,4 Prozent beim Gesamtpublikum zurückmeldete.

Zu Beginn des Abends kam RTL derweil nur langsam in Fahrt, auch wenn "Blamieren oder kassieren?" die besten Quoten seit mehreren Wochen verzeichnete. 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren diesmal für das Quiz mit Elton drin. Größer war das Interesse jedoch am späten Abend: Für die Highlights der Europa League blieben nach 23 Uhr noch 2,38 Millionen Fußball-Fans bei RTL, in der Zielgruppe lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt noch immer bei sehr guten 19,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;