Während RTL am Donnerstagabend mit der Europa League erneut an der Spitzen der Quoten-Charts lag, zeigte sich "Germany's next Topmodel" von der Fußball-Konkurrenz erneut unbeeindruckt. Mit durchschnittlich 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern konnte die ProSieben-Show im Vergleich zur Vorwoche sogar ein paar Fans hinzugewinnen, auch wenn der Marktanteil in der Zielgruppe etwas zurückging und ein Staffel-Tief markierte.

850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren bedeuteten dennoch überzeugende 16,2 Prozent - ein Wert, der weit über dem Senderschnitt liegt. Allerdings gelang es ProSieben nicht, das Publikum auch nach 23 Uhr noch bei der Stange zu halten. Mit einer Wiederholung von "Beauty & The Nerd" brach der Marktanteil im Anschluss an "Germany's next Topmodel" auf miese 4,6 Prozent ein, insgesamt blieben im Schnitt gerade mal noch 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

Zuschauer-Trend: Germany's Next Topmodel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Durchweg zufrieden kann man dagegen bei Vox sein, wo man mit dem Spielfilm "Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt" einen schönen Erfolg gegen die Fußball- und Topmodel-Konkurrenz landete. Im Schnitt sahen 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Film, darunter 460.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei 9,3 Prozent. Zu später Stunde steigerte "Spider-Man: Homecoming" den Marktanteil sogar noch bis tief in die Nacht hinein auf 10,0 Prozent.

Wacker schlug sich daneben auch Sat.1 mit dem "Allgemeinwissensquiz": Die Show mit Jörg Pilawa verlor zwar im Vergleich zur Vorwoche etwas an Boden, war mit einem Marktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe aber respektabel unterwegs. Insgesamt schalteten diesmal im Schnitt 1,33 Millionen Menschen ein, eine Viertelmillion weniger als noch bei der Premiere vor einer Woche.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;