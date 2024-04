RTLzwei war auch in dieser Woche am Donnerstagabend mit seinen Shows nicht erfolgreich, bekam es allerdings nicht zuletzt wegen der Europa League und "Germany's next Topmodel", aber auch dem "Allgemeinwissensquiz" in Sat.1 mit harter Konkurrenz zu tun. So fiel "Genial daneben" direkt zum Start in den Abend auf neue Tiefstwerte und verzeichnete insgesamt gerade mal noch 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei schwachen 3,3 Prozent.

Doch "Genial daneben" war streng genommen noch das geringste Problem für den Sender, denn im Anschluss sackte das "Glücksrad" sogar auf nur 1,8 Prozent ab. Insgesamt blieben durchschnittlich 440.000 Personen dran, um die Gameshow mit Guido Cantz und Sonya Kraus zu sehen. Damit lief's zwar ein bisschen besser als vor einer Woche - von guten Quoten kann aber freilich nicht die Rede sein. Das gilt auch für die Comedyshow "NightWash", die ab 22:21 Uhr mit nur 1,7 Prozent Marktanteil ein neues Tief markierte. Mehr als 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich für das Format nicht begeistern.

Nach 23 Uhr kam es schließlich noch zu einem Quoten-Duell der besonderen Art: Weil RTLzwei zu diesem Zeitpunkt die "Genial daneben"-Folge von 20:15 Uhr wiederholte, gleichzeitig aber auch Sat.1 frühere Ausgaben der Comedy-Rateshow zeigte, trat Hugo Egon Balder mit seiner Sendung zeitweise gegen sich selbst an. Mehr Erfolg hatte Sat.1: Während "Genial daneben" dort mit zwei Folgen auf Marktanteile von 3,9 und 6,9 Prozent kam, blieb das Format bei RTLzwei mit 2,3 Prozent blass.

Sehr durchwachsen lief es für RTLzwei unterdessen auch in der Daytime: Dort sorgte nur "Hartz und herzlich" mit bis zu 5,0 Prozent Marktanteil zeitweise für einen Aufschwung. Zwei Folgen der Dokusoap "Von Hecke zu Hecke" taten sich hingegen im Vorfeld mit Werten von 2,8 und 1,4 Prozent schwer und auch "Köln 50667" geriet am Vorabend mit nur 1,4 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gehörig unter die Räder.

Kabel Eins feierte dagegen einen schönen Vorabend-Erfolg mit seinen Eigenproduktionen: Dort erzielten sowohl "Abenteuer Leben täglich" als auch "Mein Lokal, Dein Lokal" einen sehr guten Marktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe. Beide Formate lagen somit deutlich über dem Senderschnitt. In der Primetime tat sich dann aber auch Kabel Eins gegen die harte Konkurrenz schwer und brachte es zunächst mit "Achtung Abzocke" auf nur 3,8 Prozent Marktanteil, ehe das "K1 Magazin" auf 2,7 Prozent fiel.

