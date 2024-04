"Let's Dance" hat am Freitag erstmals seit einem Monat wieder die Marke von 20 Prozent Marktanteil übersprungen - und das sogar sehr deutlich. Mit durchschnittlich 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die RTL-Tanzshow in der klassischen Zielgruppe einen starken Marktanteil von 22,1 Prozent und damit den drittbesten Wert der laufenden Staffel. Im Vergleich zur Vorwoche zog die Quote zugleich um über viereinhalb Prozentpunkte an. Den Tagessieg gab's zugleich inklusive, ebenso wie übrigens in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, wo man sich in Köln über 18,9 Prozent Marktanteil freuen kann.

Insgesamt konnte "Let's Dance" mit 3,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern binnen Wochenfrist fast eine halbe Million Fans zurückgewinnen, sodass der Marktanteil auch hier bei überzeugenden 16,4 Prozent lag. An den ZDF-Krimis, aber auch an der ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick" kam die Tanzshow jedoch nicht vorbei. Dafür punktete RTL auch am späten Abend noch: So erreichte das "Exclusiv Spezial" zu "Let's Dance" ab 23:43 Uhr noch immer 1,96 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 17,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, das "Nachtjournal" kam wenig später immerhin noch auf 10,7 Prozent.

Marktanteils-Trend: Let's Dance Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Sat.1 hatte im Show-Duell um 20:15 Uhr unterdessen auch in dieser Woche wieder das Nachsehen und verpasste erneut einen zweistelligen Marktanteil. Mit 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,0 Prozent in der Zielgruppe blieb "The Voice Kids" im Vergleich zur Vorwoche aber trotzdem recht stabil, obwohl "Let's Dance" deutlich stärker performte als zuletzt. Dafür gab's für ProSieben mit dem Spielfilm "X-Men: Dark Phoenix" nur wenig zu holen: Mehr als ein Marktanteil von 6,9 Prozent war für den Blockbuster bei den 14- bis 49-Jährigen nicht drin, insgesamt schalteten 860.000 Personen ein.

Ganz sicher mehr dürfte man sich auch bei RTLzwei erhofft haben, wo der Film-Klassiker "Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben" - sonst häufig für hohe Quoten gut - nicht über 3,0 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinauskam. Für "Panama", den zweiten RTLzwei-Film des Abends, waren anschließend sogar lediglich 2,4 Prozent drin. Auf dieser Flughöhe war Kabel Eins fast den gesamten Abend über mit "Navy CIS" unterwegs - hier brach der Marktanteil zeitweise sogar auf nur 1,4 Prozent ein. Besser lief's für Vox, das mit der Kreuzfahrt-Doku "Volle Kraft voraus" zumindest solide 5,3 Prozent Marktanteil einfuhr.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;