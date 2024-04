Seit Mitternacht ist das Programm von ProSieben fest in den Händen der beiden Entertainer Joko und Klaas. In den ersten Minuten der Programmübernahme ging es unter anderem um ein Feuerwerk und einen nächtlichen Streifzug durch Berlin. Das kam beim Publikum ganz gut an: 10,1 Prozent Marktanteil erzielten die Live-Bilder von Joko und Klaas in der klassischen Zielgruppe, etwa eine halbe Million Menschen schauten im Schnitt zu. Sogar auf 13,9 Prozent Marktanteil steigerten sich im weiteren Verlauf der Nacht die "feinsten Perlen der Programmunterhaltung", eine bunte Mischung aus früheren Shows von Joko und Klaas.

Deutlich schwerer tat sich in Konkurrenz zu Joko und Klaas das Nachtprogramm von RTL. Eine weitere Folge von "Prominent getrennt", die um 0:35 Uhr anlief, erreichte nur etwas mehr als fünf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach fiel "Make Love, Fake Love" sogar auf rund zweieinhalb Prozent. Beide Reality-Shows sind im Vorfeld schon bei RTL+ abrufbar gewesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;