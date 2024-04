Die neue RTL-Samstagabend-Show "Drei gegen Einen" hat einen guten Start hingelegt. Über vier Stunden lang im Abendprogramm des Senders vertreten, kam sie am Samstagabend auf 13 Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. 1,84 Millionen Menschen schauten zu. Das Erste hatte ab 20:15 und bis halb zwölf auf eine weitere Folge von "Verstehen Sie Spaß?" gesetzt – und war beim jungen Publikum ähnlich gefragt. Die Sendung mit der Versteckten Kamera erreichte im Schnitt 12,9 Prozent und somit ebenfalls Werte im klar grünen Bereich. Die ermittelte Gesamt-Reichweite des Unterhaltungsprogramms lag bei 2,67 Millionen.

Im ProSieben-Programm war ab Primetime-Start und bis halb zwölf die dritte Ausgabe der laufenden "The Masked Singer"-Staffel vertreten. Immerhin: Diese steigerte sich nach dem Tiefstwert vor acht Tagen wieder um vier Zehntel auf 11,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Sie wurde mit diesem Wert im Show-Dreikampf aber nur Dritter und blieb zudem weit hinter den Werten zurück, für die "TMS" einst regelmäßig sorgte. Insgesamt schauten 1,38 Millionen Personen zu, 0,14 Millionen mehr als am Wochenende zuvor gemäß damaliger vorläufiger Zahlen.



Andere private Sender setzten am Samstagabend auf Fiction, unter anderem Sat.1, das mit "Harry Potter und der Feuerkelch" durchaus erfreuliche 8,6 Prozent bei den Umworbenen einfuhr. Auf 6,2 Prozent kam Vox mit der Primetime-Ausstrahlung von "Ich – Einfach unverbesserlich 3". Wenig Zugkraft hatte RTLzwei mit dem Film "The Others", der 3,1 Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren generierte.

Kabel Eins verbesserte sich im Vergleich zu den Samstagen zuvor, weil "9-1-1: Notruf L.A." ab 21:15 Uhr zumindest die Zwei vor dem Komma hatte. Ein Dreierpack sorgte für 2,4, 2,4 und 2,8 Prozent. "Manifest", das sich um 20:15 Uhr verabschiedete, hatte den Abend mit mageren 1,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe eröffnet.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;