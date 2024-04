Über einen neuen Quotenrekord beim Gesamtpublikum darf sich die am Samstagabend ausgestrahlte "Marie Brand"-Folge im ZDF freuen. Sie generierte nach 20:15 Uhr im Schnitt 30,6 Prozent beim Publikum ab drei Jahren und übertraf somit eine Folge aus dem Jahr 2022, die 30,3 Prozent eingefahren hatte. Den 90-Minüter wollten am Samstag nun im Schnitt 7,56 Millionen Menschen ab drei Jahren sehen. Bei den Jüngeren kam der Krimi auf 8,7 Prozent. Erfolgreich schloss sich ab 21:45 Uhr im ZDF-Programm auch eine Wiederholung des Freitags-Krimis "Der Staatsanwalt" an. 5,10 Millionen Menschen blieben dran, die Quote lag dann bei etwas mehr als 22 Prozent.

Mit "Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät" und "Werner – Gekotzt wird später" sicherte sich RTL Super am Abend derweil gute Quoten: Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die beiden Programme auf 3,1 und 3,6 Prozent Marktanteil. Sport1 punktete mit dem Zweitliga-Spiel zwischen Hamburg und Kiel, das sich im Schnitt 830.000 Menschen ansahen - das war somit die beste Reichweite des Zweitliga-Topspiels seit August 2023. Bei den Jüngeren kam die um 20:30 Uhr gestartete Partie auf tolle 4,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;