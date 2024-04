Mit "Kitchen Impossible" fand Vox schon vor vielen Jahren das Rezept, um am hart umkämpften Sonntag gegen "Tatort" und Hollywood gleichermaßen bestehen zu können, die Marktanteile lagen weit im zweistelligen Bereich. Doch seit ProSieben mit "Wer stiehlt mir die Show?" nun ebenfalls ein erfolgreiche Film-Alternative anbietet, tut sich das Tim-Mälzer-Format merklich schwerer. Im vergangenen Jahr gingen die Quoten bereits merklich zurück, in diesem Jahr setzte sich dieser Trend fort.

Betrachtet man nur die vorläufig gewichteten Quoten, dann war diese Staffel mit im Schnitt 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen die mit Abstand schwächste bislang - von der einmaligen Pilotfolge mal abgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr betrug der Rückgang fast 1,3 Prozentpunkte. Nachdem es in den vergangenen Wochen ohne "WSMDS" besser lief, drückte am Sonntag nun nochmal der Joko-und-Klaas-Tag bei ProSieben auf die Quoten der "Best Friends Edition" zum Staffelabschluss.

So reichte es diesmal nur für 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ist für Vox-Verhältnisse ein ordentlicher Wert leicht über Mittelmaß, der sich durch zeitversetzte Nutzung voraussichtlich wie in den vorangegangenen Wochen auch nochmal deutlich nach oben bewegen dürfte. Auch deshalb bleibt das Format für Vox nach wie vor ein Erfolg - nur eben kein so großer mehr wie in früheren Jahren. Insgesamt sahen am Sonntag im Schnitt 0,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was 4,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei 7,5 Prozent. Mehr Publikum als mit "Kitchen Impossible" hatte Vox übrigens am Vorabend schon mit "Ab ins Beet", das 1,18 Millionen Personen verfolgten.

"Kitchen Impossible" sortierte sich am Sonntagabend nicht nur hinter dem "Sehr guten Quiz" von ProSieben und dem "Polizeiruf" im Ersten, sondern auch hinter RTL ein, wo "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Sat.1 kam mit "James Bond 007: Casino Royale" unterdessen nicht über magere 5,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. Kabel Eins erzielte mit den "Größten Geheimnissen der 80er" 4,0 Prozent, "Voll abgezockt" lag bei RTLzwei nur bei 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

