Die neue ZDF-Sonntagsreihe "Neuer Wind im Alten Land", in der Felicitas Woll eine Starjournalistin spielt, die nach einem Skandal zurück aufs Land zieht und in einer kleinen Lokalredaktion anfängt, erzielte zum Auftakt starke Quoten: 5,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt die erste von zunächst zwei Folgen. Das reichte beim Gesamtpublikum für einen Marktanteil von 18,3 Prozent. Mehr Leute erreichte das ZDF am Sonntagabend in den letzten Monaten nur mit der "Frühling"-Reihe. Bei den Jüngeren war die Sendung zwar weniger gefragt, mit 7,7 Prozent Marktanteil lag "Neuer Wind im Alten Land" zum Auftakt aber auch dort auf für ZDF-Verhältnisse ordentlichem Niveau.

Den Tagessieg beim Gesamtpublikum musste das ZDF aber wie sonntags gewohnt dem Ersten überlassen, wo der "Polizeiruf 110: Der Dicke liebt" 7,52 Millionen Krimi-Fans anlockte. Das war mehr als jeder Vierte, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß und lineares Programm schaute: Der Marktanteil belief sich auf 26,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit einem Marktanteil von 16,0 Prozent wieder sehr gut.

"Caren Miosga" eroberte im Anschluss wieder die 3-Millionen-Marke zurück: 3,04 Millionen sahen zu, das waren 700.000 mehr als noch in der vergangenen Woche. Der Marktanteil zog beim Gesamtpublikum auf 13,7 Prozent an, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 9,2 Prozent sogar auf dem zweithöchsten Wert der noch jungen Geschichte des Formats (im Vergleich jeweils nur die vorläufig gewichteten Quoten).

Bei den "Tagesthemen" waren ab 22:45 Uhr dann noch 2,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Eine Stunde zuvor hatten sich 4,36 Millionen Personen vom "heute-journal" im ZDF informieren lassen, was 17,9 Prozent Marktanteil entsprach. Das ZDF blieb zudem auch am späteren Abend mit "Detective Grace - Nicht tot genug" erfolgreich: Die Gesamt-Reichweite lag bei 3,02 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 18,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Jüngere waren allerdings kaum darunter, bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht mehr als 3,3 Prozent Marktanteil zu holen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;