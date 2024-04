Auf neun Staffeln und mehr als 200 Episoden brachte es die US-Serie "How I Met Your Mother" einst, das Spin-Off "How I Met Your Father" wurde dagegen nach nur zwei Staffeln eingestellt. Diese zweite Staffel ist nun auch bei ProSieben gestartet - und der Erfolg war äußerst überschaubar. Bereits die erste neue Folge um kurz nach 21 Uhr markierte mit 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Tiefstwert. Zwei weitere Episoden fielen danach noch auf 240.000 und 190.000.

Während die ersten beiden Episoden 4,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe holten, lag die dritte Folge des Abends bei nur noch 3,7 Prozent. Auch das sind reihenweise Tiefstwerte für die Serie, deren erste Staffel im vergangenen Jahr im Schnitt noch rund 6 Prozent holte. So richtig schlecht lief es für ProSieben dann aber am späten Abend: "Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit" brach auf 1,9 Prozent ein und "Young Sheldon"-Wiederholungen schafften teilweise nicht einmal 1 Prozent.

Zur besten Sendezeit lief es für "Young Sheldon" dagegen noch besser: Eine neue Folge erreichte ab 20:15 Uhr immerhin 670.000 Menschen, 410.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das reichte zu 8,9 Prozent, eine Wiederholung lag direkt danach bei 7,6 Prozent. Das konnte dann aber auch nicht mehr verhindern, dass der Tagesmarktanteil des Senders bei letztendlich ganz schlechten 5,8 Prozent lag.

ProSieben platzierte sich damit im Tagesranking nur knapp vor Kabel Eins, das sich über 5,6 Prozent freuen konnte. Mit der Performance des Primetime-Programms konnte man dort sehr zufrieden sein: "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" unterhielt 680.000 Menschen zur besten Sendezeit, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei sehr guten 6,9 Prozent. "Resident Evil" steigerte sich im Anschluss sogar noch leicht auf 7,1 Prozent.

