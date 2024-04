In den zurückliegenden Wochen ist RTLzwei mit Doppelfolgen von den "Geissens" am Montagabend oft sehr gut gefahren - mit nur einer Ausgabe der Reality-Doku lief es in dieser Woche spürbar schlechter. Nur 580.000 Menschen schalteten ein, das war die niedrigste Reichweite seit Mitte Januar. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag ebenfalls bei nur 5,1 Prozent.

Das wiederum erschwerte den Start der neuen Staffel von "Davina & Shania - We Love Monaco" ungemein. Das Format der Geiss-Töchter brachte es lediglich auf 3,7 Prozent Marktanteil und schrammte damit nur knapp an einem Allzeit-Tief vorbei. Die Reichweite lag bei 500.000. Eine Wiederholung von "Geissens’ Mega Mansions" brachte es am späteren Abend ebenfalls nur auf 3,4 Prozent.

Der schlechte Tagesmarktanteil in Höhe von 3,8 Prozent ist aber auch auf Teile der Daytime zurückzuführen. Eine alte Ausgabe von "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" war ab 14 Uhr nur zu 0,7 Prozent Marktanteil gut, eine neue Folge lag später bei ebenfalls schlechten 2,2 Prozent. Am Vorabend tat sich "Köln 50667" einmal mehr richtig schwer und kam auf 1,6 Prozent, nur 90.000 Menschen sahen zu.

Auf einen Tiefstwert in der Daytime sind derweil die "Dekoprofis" bei Vox gefallen. 320.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe ab 16 Uhr an, das entsprach allerdings nur 1,9 Prozent Marktanteil. "Shopping Queen" lag davor noch bei 5,2 Prozent, "Zwischen Tüll und Tränen" steigerte sich später auf 5,8 Prozent. Gut für Vox, dass immerhin auf die "Höhle der Löwen" in der Primetime verlass war. Die Gründershow erreichte 1,36 Millionen Menschen und kam so beim jungen Publikum auf 10,1 Prozent Marktanteil. Exakt diese 10,1 Prozent erzielte zuvor übrigens auch das "Perfekte Dinner".

Anders als RTLzwei und Vox hatte das ZDF am Nachmittag keine Quoten-Probleme. "Bares für Rares" erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 17,5 Prozent Marktanteil - besser lief es für das Format überhaupt noch nie. Insgesamt sahen 2,11 Millionen Menschen zu und sorgten so für 24,6 Prozent Marktanteil. Zuvor lag auch die "Küchenschlacht" bei richtig guten 12,6 Prozent (14-49) und selbst die "Rosenheim-Cops" erreichten noch 10,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;