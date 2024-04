Nachdem "Kampf der Realitystars", und damit das Reality-Aushängeschild von RTLzwei, dem Sender in der vergangenen Woche nur noch 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bescherte und 480.000 Menschen zum Einschalten brachte, dürfte man in Grünwald kurz die Luft angehalten haben. Der Absturz des Formats kam ziemlich unvermittelt, obwohl schon der Start in die neue Staffel nicht besonders überragend lief. Eine Woche später darf man beim Sender aber zumindest etwas aufatmen.

"Kampf der Realitystars" steigerte sich am vergangenen Mittwoch wieder auf 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 6,7 Prozent. Damit ist das Format zwar noch immer von einstigen Bestwerten entfernt, der Negativ-Lauf aus der vergangenen Woche hat sich damit allerdings nicht fortgesetzt - und beim Sender kann man auf besser Quoten für die noch ausstehenden Ausgaben hoffen.

Hoffen ist auch das einzige, was Sat.1 aktuell in Bezug auf seinen Neustart "Gestrandet… in den Flitterwochen" tun kann. Das Format startete schon in der Vorwoche ziemlich schlecht - und auch jetzt sah es nicht besser aus. Folge zwei erreichte lediglich 620.000 Menschen. Und weil davon nur 210.000 aus der klassischen Zielgruppe kamen, musste man sich dort mit schlechten 4,6 Prozent Marktanteil begnügen - landete also noch deutlich hinter RTLzwei.

Am späten Abend verloren beide Sender dann an Zugkraft. In Sat.1 brachte es "Von Liebe und Fernweh" nur noch auf 3,5 Prozent Marktanteil und die Wiederholung der Primetime-Sendung landete im Anschluss bei miesen 0,9 Prozent. Bei RTLzwei sahen nur 230.000 Menschen eine britische Ausgabe von "Naked Attraction", das führte in der klassischen Zielgruppe zu schwachen 3,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;