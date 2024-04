RTL hat am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 12,0 Prozent erzielt und ist damit der erfolgreichste Sender in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gewesen. Das ist ganz wesentlich auch auf das starke Abendprogramm der Kölner zurückzuführen. So unterhielt "Mario Barth deckt auf" 1,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 630.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Damit waren für RTL ziemlich gute 13,5 Prozent Marktanteil drin.

Mario Barth wies damit auch Sebastian Pufpaff in die Schranken, der ProSieben auch in dieser Woche gute Quoten bescherte. Mit 600.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,7 Prozent lag "TV Total" allerdings ein Stück weit unter den Werten des RTL-Formats. Insgesamt sahen sich 1,11 Millionen Menschen die Comedy-Sendung an. Das war übrigens die niedrigste Reichweite von "TV Total" seit Monaten, schlechter lief es zuletzt im September 2023.

Doch zurück zu RTL, wo zunächst auch "RTL Direkt" (13,8 Prozent) noch gut performte - und später "Stern TV" noch deutlich besser lief. Die von Steffen Hallaschka moderierte Sendung erreichte 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 15,8 Prozent Marktanteil gemessen. Einen höheren Marktanteil erzielte "Stern TV" zuletzt im Februar 2021. Das "RTL Nachtjournal" verzeichnete sogar 17,4 Prozent und lag so rund dreieinhalb Prozentpunkte über dem aktuellen Jahresschnitt.

Bei ProSieben hielt sich die "Quatsch Comedy Show" im Anschluss an "TV Total" in etwa auf dem Niveau der vergangenen Woche. Angesichts von 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern konnte man die Reichweite sogar leicht steigern, der Marktanteil lag bei 7,8 Prozent. Eine Wiederholung von "Joko & Klaas gegen ProSieben" kam später immerhin noch auf 8,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;