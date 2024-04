am 26.04.2024 - 08:57 Uhr

Mit "GNTM" und der Europa-League-Übertragung bei RTL ist die Konkurrenz am Donnerstag der letzten Woche besonders groß gewesen - den Shows bei RTLzwei setzte das spürbar zu (DWDL.de berichtete). Nun sah es schon wieder deutlich besser aus, "Genial daneben" blieb angesichts von 3,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe trotzdem unter dem Senderschnitt von RTLzwei hängen. Während die Reichweite beim jungen Publikum leicht stieg, sahen insgesamt 500.000 Menschen zu - das waren sogar 30.000 weniger als vor einer Woche.

Im Anschluss startete dafür die neue Witze-Show "Genial witzig" sehr ordentlich. Das Format steigerte sich auf 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach guten 4,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Und auch "NightWash" erholte sich spürbar vom Tiefstwert der vergangenen Woche und erzielte 4,5 Prozent Marktanteil.

Auch bei Kabel Eins wird man aufatmen, denn "Achtung Abzocke" hat ohne die ganze starke Konkurrenz ebenfalls wieder deutlich zulegen können. Die Gesamtreichweite blieb im Vergleich zur Vorwoche mit 560.000 zwar konstant, dennoch verzeichnete Peter Giesel einige junge Zuschauerinnen und Zuschauer mehr. Und so stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen binnen Wochenfrist von 3,8 auf 5,6 Prozent. Am Ende lagen Kabel Eins (4,1 Prozent) und RTLzwei (4,0 Prozent) beim Tagesmarktanteil sehr dicht beieinander.

Und noch ein kurzer Blick in die Sparte, wo DMAX mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,7 Prozent zu überzeugen wusste. Das ist auch der guten Performance in der Primetime zu verdanken: "112: Feuerwehr im Einsatz" erreichte schon zur besten Sendezeit 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,1 Prozent. Zwei weitere Ausgaben steigerten sich dann sogar noch auf 3,9 und 4,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;