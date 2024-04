"Germany’s Next Topmodel" ist am Donnerstag so erfolgreich gewesen wie seit rund vier Wochen nicht mehr. 1,70 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Modelshow an, 930.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe betrug 19,7 Prozent. Keine andere Sendung war am Donnerstag beim jungen Publikum erfolgreicher. Für die Show mit Heidi Klum lief es zuletzt beim Umstyling Mitte März besser.

ProSieben setzte sich damit auch deutlich vor RTL, wo Dieter Könnes eine neue Ausgabe von "Achtung Verbrechen" präsentierte. Das Format war schon in der Vergangenheit kein Quotenhit und erreichte auch jetzt nur 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe wurden lediglich 7,3 Prozent Marktanteil gemessen. Die Reportage "Bankraub 2.0: Jagd auf die Automatensprenger" steigerte sich dafür später auf immerhin noch 9,7 Prozent.

Durch die schwache Performance fiel RTL in der Primetime noch hinter Sat.1 zurück, wo "Das große Allgemeinwissensquiz" 1,37 Millionen Menschen zum Einschalten brachte und 8,3 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren erzielte. Das von Jörg Pilawa moderierte Quiz konnte sich damit im Wochenvergleich leicht steigern. Zwei Wiederholungen von "Genial daneben" lagen später allerdings nur noch bei 4,6 und 4,8 Prozent. Auch ProSieben konnte die hohen Quoten von "GNTM" am späten Abend übrigens nicht mehr halten, setzte aber auch nur auf eine alte Folge von "Beauty & The Nerd". Die war lediglich zu 6,3 Prozent Marktanteil gut.

Hinter ProSieben, aber noch vor RTL und Sat.1, platzierte sich am Donnerstag in den Quotencharts übrigens Vox: Mit dem Film "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" unterhielt man 450.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, was 8,9 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,16 Millionen. "Speed" hielt sich später am Abend bei ebenfalls guten 8,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;