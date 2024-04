Augenreiben auf dem Lerchenberg? Einem Klassiker des ZDF-Nachmittagsprogramms gelang jüngst Besonderes: Dort blühte insbesondere in dieser Woche "Bares für Rares" auf – und zwar bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit 13,4 Prozent Wochenschnitt lief es rund viereinhalb Prozentpunkte besser als in der Woche zuvor und überhaupt so gut wie nie. Am Montag hatte die Trödelshow mit 17,5 Prozent die beste Quote ever geholt, am Freitag stand man dem Wert mit 16,8 Prozent in fast nichts nach. 2,14 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten ab kurz nach 15 Uhr zu, 24 Prozent Marktanteil resultierten daraus.

Anders erging es dem Ersten: Auch in der dritten Sendewoche hat das neue ARD-Nachmittagsquiz "Frag mich was Leichteres", das Das Erste um 16:15 Uhr platziert, quotentechnisch nicht überzeugt. Die fünf gesendeten Episoden landeten bei gerade einmal 6,3 Prozent Marktanteil – rund 600.000 Personen schalteten ein. Bei den Jüngeren reichte es für halbwegs stabile 2,7 Prozent. Insbesondere der Freitag, an dem bei den 14- bis 49-Jährigen nur 1,6 Prozent ermittelt wurden, drückte das Ergebnis enorm. 560.000 Menschen schauten die letzte Folge der Woche.

