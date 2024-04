Zum zweiten Mal in Folge hat die RTL-Tanzshow "Let's Dance" mehr als 20 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe generiert. Am Freitagabend kam die primetimefüllende Show auf 21 Prozent Marktanteil, was rund ein Prozentpunkt weniger war als sieben Tage zuvor. Auch die Reichweite ging minimal zurück – auf immer noch starke 3,58 Millionen. Im Staffelschnitt liegt das in Köln produzierte Format nun bei 20,7 Prozent. Die 17. Staffel ist somit so stark unterwegs wie länger nicht. Zuletzt kam Staffel 13 auf bessere Werte.

"The Voice Kids" in Sat.1 ließ hingegen nach. Die ebenfalls um 20:15 Uhr gestartete Show erreichte bei den klassisch Umworbenen nur noch 7,4 Prozent – und somit die niedrigste Quote der laufenden Staffel. Gegenüber der Vorwoche gingen rund eineinhalb Prozentpunkte verloren. Linear setzte es zudem die niedrigste Reichweite aller Zeiten. Zugesehen haben am Freitagabend noch 1,23 Millionen.



Immerhin landete Sat.1 bei den Jüngeren noch vor den Filmangeboten von ProSieben und RTLzwei, die beide eng beieinander lagen. Mit "Wonder Woman" erreichte ProSieben bei den Umworbenen 6,6 Prozent, RTLzwei kam mit "Gods of Egypt" auf 6,4 Prozent. "Gods of Egypt" war somit immerhin der stärkste Freitags-Film des Senders im Monat April.



Deutlich schwächer unterwegs wars in den Wochen zuvor war dafür Vox mit seiner Kreuzfahrt-Doku "Volle Kraft voraus". Diese war ja Anfang des Monats mit über sechs Prozent bei den Jüngeren gestartet und auch vergangene Woche lag man mit über fünf Prozent bei den 14 bis 49-Jährigen noch im soliden Bereich. Am Freitag nun sah es angesichts von nur noch 3,8 Prozent nicht mehr gut aus. Die Reichweite beim Publikum ab drei Jahren reduzierte sich auf 0,54 Millionen.

Einen Komplettausfall verbuchte indes Kabel Eins. Der Sender setzte zwischen 20:15 Uhr und kurz nach Mitternacht auf einen Viererpack von "Navy CIS: L.A." – doch drei dieser Folgen erreichten nicht einmal ein Prozent Marktanteil. Direkt um 20:15 Uhr etwa musste sich der Kanal mit 0,7 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren zufrieden geben – weniger als 300.000 Personen schalteten ein. Somit hatte der US-Krimi weniger Publikum als etwa die "Newstime" ab 15:50 Uhr oder "Mein Lokal, dein Lokal" ab 17.55. Mit 470.000 war die Kochsendung ohnehin das meistgesehene Format von Kabel Eins am Freitag.



Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;