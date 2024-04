Recht hoffnungsvoll gestartet war am Montag auf dem 18-Uhr-Sendeplatz von Sat.1 die Neuauflage von "Notruf" mit damals 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Doch diesen Wert sollte die Produktion aus dem Hause Filmpool Entertainment in der Auftaktwoche nicht mehr erreichen. Schon zwei Tage später wurden weniger als fünf Prozent gemessen. Am Donnerstag dann steigerte sich die von Bärbel Schäfer moderierte Produktion auf 5,5 Prozent, am Freitag nun gab es mit 4,6 Prozent den niedrigsten Wert der Woche. Die Reichweite insgesamt lag noch bei 0,33 Millionen.

