2,7 Prozent Tagesmarktanteil hat RTLzwei am Samstag bei den 14- bis 49-Jährigen eingefahren. Mit diesem schlechten Wert war man nicht nur Schlusslicht unter den acht großen Vollprogrammen, der Sender kam damit auch hinter Sky Sport, ZDFneo und Nitro ins Ziel - und lag nur einen halben Prozentpunkt vor DMAX.

Dabei lief es in der Primetime eigentlich gar nicht so schlecht: Mit dem Film "Ein unmoralisches Angebot" unterhielt man 660.000 Menschen, das entsprach 4,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Doch schon "Wenn Liebe so einfach wäre" fiel danach auf schlechte 2,3 Prozent. Am Vorabend kam zudem "Bella Italia" nicht über 2,2 Prozent hinaus und der "Zuhause im Glück"-Marathon brachte es teilweise nicht einmal auf 2 Prozent.

Mit den Quoten-Problemen war RTLzwei aber nicht allein, auch Sat.1 erzielte einen Tagesmarktanteil in Höhe von nur 5,3 Prozent, für Vox lief es mit 5,9 Prozent nur etwas besser. Und auch bei Sat.1 war es die Daytime, die Probleme machte. "Die Landarztpraxis" lag teilweise bei nur 0,6 Prozent und auch das "1% Quiz" am Vorabend erreichte lediglich 2,6 Prozent. Dafür konnte man sich auf "Harry Potter und der Orden des Phönix" in der Primetime verlassen. 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für 7,0 Prozent, "Eclipse - Biss zum Abendrot" steigerte sich später auf 8,3 Prozent.

Vox beschäftigte sich zur besten Sendezeit mit 50 Jahren Abba und dem "Geheimnis des Schwedenpop", das wollten allerdings nur 160.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sehen. Der Marktanteil lag bei überschaubaren 4,1 Prozent, insgesamt sahen 760.000 Menschen zu. Gut immerhin, dass sich "Medical Detectives" im Nachtprogramm noch auf bis zu 16,8 Prozent steigern konnte - das hat ein schlechteres Abschneiden auf Tagesbasis verhindert. Auch auf das Tagesprogramm konnte sich Vox weitgehend verlassen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;