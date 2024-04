Reichweiten von über neun Millionen sind auch beim "Tatort" inzwischen zur Seltenheit geworden, am Sonntag war es nun aber mal wieder soweit: 9,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den neuesten Fall der Kölner Kommissare Ballauf und Schenk - nur der Münster-"Tatort" im März hatte in diesem Jahr mehr Publikum vor den Fernseher locken können (im Vergleich jeweils nur die vorläufig gewichteten Zahlen ohne zeitversetzte Nutzung).

Mehr als jeder Dritte, der am Sonntagabend vor dem Fernseher saß und lineares Programm schaute, hatte sich somit für den "Tatort" entschieden, der Marktanteil lag bei 33,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war es immerhin noch mehr als jeder Vierte, mit 25,9 Prozent Marktanteil dominierte der ARD-Krimi auch hier das Geschehen. 1,53 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen diesmal zu.

Im Anschluss fiel die Reichweite von "Caren Miosga" trotzdem wieder unter die 3-Millionen-Marke zurück, die man vergangene Woche noch zurückerobert hatte. 2,75 Millionen Personen sahen sich den Polittalk an, was 13,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,7 Prozent Marktanteil erreicht.

Doch nochmal zurück zum 20:15 Uhr-Platz: Stärkster Verfolger beim Gesamtpublikum war wie üblich das ZDF, wo die Reihe "Neuer Wind im Alten Land" nach dem hervorragenden Start vergangene Woche allerdings etwas Federn ließ. So sank die Reichweite um 830.000 auf nun 4,34 Millionen. Mit 15,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann man in Mainz aber trotzdem recht zufrieden sein.

Beim jungen Publikum hieß der stärkste "Tatort"-Verfolger diesmal RTL. "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" holte dort 11,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und setzte sich damit gegen ProSieben durch, wo "Wonder Woman 1984" nicht über 8,7 Prozent Marktanteil hinaus kam. Sat.1 hatte mit "James Bond 007: Ein Quantum Trost" deutlich das Nachsehen: 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind ein recht dürftiger Wert. Immerhin sah es bei den 14- bis 59-Jährigen mit 6,0 Prozent Marktanteil etwas besser aus, während "Pirates of the Caribbean" hier mit 8,0 Prozent deutlich schwächer abschnitt als in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;