Bei "Grill den Henssler" jagt in diesem Frühjahr ein Special das andere, los ging's zum Staffel-Auftakt mit dem "Coach-Special", in dem Steffen Henssler also nicht gegen Promis, sondern gegen die Profi-Köche Ali Güngörmüş, Lucki Maurer und Thomas Bühner antrat. Mit den Quoten kann man bei Vox in jedem Fall zufrieden sein: 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt zu, das waren deutlich mehr als bei jeder Ausgabe von "Kitchen Impossible" in den letzten Wochen.

Das liegt vor allem daran, dass es "Grill den Henssler" besser gelingt, auch älteres Publikum anzusprechen, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung mit 8,6 Prozent in etwa auf dem gleichen Niveau wie "Kitchen Impossible" im Schnitt. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte "Grill den Henssler" einen Marktanteil von 8,4 Prozent und damit weit mehr als den Vox-Senderschnitt, der in diesem Jahr bislang bei 5,9 Prozent liegt.

Am Vorabend startete unterdessen die neue Staffel von "Traumhaus oder Luftschloss? Normal wohnen kann jeder" bereits mit ordentlichen 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren es 7,0 Prozent. 0,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Ab ins Beet" sahen sich danach 1,14 Millionen Menschen an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 8,8 Prozent, 8,0 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen.

Unterdessen schlugen sich auch Kabel Eins und RTLzwei am Sonntagabend durchaus solide: Der Film "Alles erlaubt - Eine Woche ohne Regeln" erreichte bei RTLzwei 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nachdem am Vorabend schon "Grip" gute 4,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte. Bei Kabel Eins legte "Die größten Geheimnisse der 8023" um 20:15 Uhr auf 4,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zu, "Abenteuer Leben am Sonntag" lag im Anschluss bei 4,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;