am 30.04.2024 - 09:11 Uhr

In wenigen Monaten wird "Wer wird Millionär?" bereits 25 Jahre alt - doch auch nach so langer Zeit beschert das Format RTL weiterhin verlässlich gute Quoten. In dieser Woche reichte es wieder zum Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen, wo der Marktanteil 14,2 Prozent betrug. Das Besondere dabei ist, dass "WWM" eines der Formate ist, mit dem RTL auch beim älteren Publikum punkten kann: Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 3,26 Millionen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag mit 14,9 Prozent sogar noch etwas höher als bei den Jüngeren.

Der Tagessieg beim Gesamtpublikum ging aber nicht an RTL, sondern ans ZDF, wo "Der Kommissar und die Angst" mit 5,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch eine Quoten-Liga höher spielte. Der Marktanteil belief sich auf hervorragende 23,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Krimi zwar mit 7,6 Prozent Marktanteil weniger gefragt, schon wenn man auf die erweiterte Zielgruppe 14-59 blickt, dann erhöhte sich der Marktanteil aber auf 14,9 Prozent - und lag damit vor "WWM", das hier 13,7 Prozent erzielte.

Das Erste konnte mit "Die Merz-Strategie" hingegen um 20:15 Uhr nicht so recht punkten: Mit 1,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern waren nicht mehr als 7,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. "Hart aber fair" hatte zum Comeback nach mehrwöchiger Pause also mit einem schwachen Umfeld zu kämpfen und konnte hier die Reichweite immerhin auf 2,28 Millionen steigern, der Marktanteil belief sich auf 9,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der ARD-Talk mit 8,1 Prozent Marktanteil sogar klar über dem Senderschnitt des Ersten. Die Merz-Doku hatte hier zuvor 6,7 Prozent erzielt.

Einen starken Abend verzeichnete unterdessen auch ZDFneo, das mit "Inspector Barnaby" ab 20:15 Uhr 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, mit einer weiteren Folge direkt im Anschluss dann noch 1,54 Millionen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag zunächst bei 6,5 Prozent und zog am späteren Abend noch auf 8,6 Prozent an. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten die beiden Folgen Marktanteile von 3,1 und 2,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;