Es war eine seltsame Mischung: Am Mittwoch war nicht nur Feiertag, abends spielte (und siegte) Borussia Dortmund auch gegen Paris in der Champions League, zu sehen war das bei DAZN. Diese Mischung sorgte dafür, dass "TV Total" mit 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf die niedrigste Reichweite seit September 2023 fiel. Angesichts von 11,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kann man bei ProSieben aber trotzdem zufrieden sein.

Dennoch landete man damit hinter RTL, das auf ein Feiertags-Programm setzte und den Film "Guardians of the Galaxy" zeigte. Insgesamt wurde der von 1,42 Millionen Menschen gesehen, 12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Folge. "Marvel's The Avengers" steigerte sich später sogar noch deutlich auf 14,8 Prozent. Bei ProSieben war die "Quatsch Comedy Show" nur noch zu 7,7 Prozent gut.

Weit weg von solchen Werten war indes Sat.1, das auch in der dritten Woche mit "Gestrandet… in den Flitterwochen" überhaupt nicht überzeugen konnte. In der klassischen Zielgruppe stand ein Marktanteil in Höhe von 4,9 Prozent und insgesamt sahen nur 550.000 Menschen zu - so wenige wie zuvor noch nie. "Von Liebe und Fernweh" fiel im Anschluss sogar noch auf schlechtere 3,2 Prozent Marktanteil.

In der Primetime musste Sat.1 sich damit hinter RTLzwei einordnen - und das in beiden wichtigen Zuschauergruppen. "Kampf der Realitystars" schwächelt in diesem Jahr im Vergleich zu früher zwar auch spürbar, am 1. Mai sahen aber immerhin 640.000 Menschen zu - so viele wie noch nie in diesem Jahr. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 6,0 Prozent. Eine Folge des britischen "Naked Attraction" kam danach allerdings nur noch auf 4,0 Prozent.

