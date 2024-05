am 02.05.2024 - 09:48 Uhr

Nach wie vor gibt es von den meisten Streamingdiensten keine verlässlichen Nutzungszahlen, die sich mit denen des Fernsehens vergleichen lassen. DAZN lässt seine Zuschauerzahlen im Gegensatz zu anderen Mitbewerbern jedoch seit einiger Zeit von der AGF ermitteln, wobei es dort einige Einschränkungen und Fallstricke gibt. Die Zahlen erlauben punktuell aber trotzdem einen guten Einblick in die Nutzungszahlen der Plattform - so wie am Mittwoch.

DAZN zeigte das Champions-League-Halbfinale zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain nämlich auch auf seinem linearen Sender DAZN 1 HD - alleine dort verzeichnete man 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 110.000 davon im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. In Summe wurden so 1,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum gemessen sowie 2,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Schon für sich genommen sind diese Werte recht gut. Tatsächlich dürften noch deutlich mehr Menschen eingeschaltet haben, es gibt nämlich einiges zu beachten. Bei den Zahlen handelt es sich, wie erwähnt, nur um die des linearen DAZN-Senders. Der Löwenanteil der Nutzung entfällt auf die App des Sportstreamingdienstes - und der ist in den genannten Zahlen noch nicht mit eingerechnet.

Laut DAZN macht die lineare Nutzung insgesamt nur rund 15 bis 20 Prozent des Gesamtangebots aus - insofern kann man leicht abschätzen, dass die tatsächliche Reichweite um einiges höher gelegen haben muss. Die Streamingzahlen werden allerdings erst mit acht Tagen Verzug veröffentlicht - insofern ist die genaue Höhe der DAZN-Reichweite vom Mittwoch unklar. Klar ist: Es dürften sehr viele gewesen sein.

Doch zurück zu den Zahlen, die hart sind. Denn auch Sport1 erzielte mit der Champions League - bzw. mit seinem Programm drum herum - gute Quoten. Der "Fantalk" erreichte 370.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe fuhr man damit starke 2,2 Prozent Marktanteil ein. Und als erste Bilder des Dortmunder Halbfinal-Siegs im Free-TV zu sehen waren, profitierte das ZDF. Eine knapp 45-minütige Highlight-Sendung erreichte am späten Abend 1,95 Millionen Menschen sowie 15,3 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum wurden ebenfalls gute 9,5 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;