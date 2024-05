Wenn RTL dank Bayer Leverkusen am Donnerstagabend Marktanteile von bis zu 32 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren kann, dann kommt es nicht weiter überraschend, dass das an der Konkurrenz natürlich nicht spurlos vorüber ging. "Germany's Next Topmodel" etwa bescherte ProSieben zwar trotzdem weit über dem Senderschnitt liegende Quoten, mit 14,7 Prozent fiel der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber um fünf Prozentpunkte niedriger aus als eine Woche zuvor und markierte ein neues Staffel-Tief. Auch die absolut Reichweite lag mit 1,48 Millionen niedriger als bei allen vorangegangenen Folgen in diesem Jahr.

Dass die österreichische Version von "Forsthaus Rampensau" nach 23 Uhr dann kaum jemand sehen wollte, lässt sich freilich nicht mit dem Fußball erklären, da war der Abpfiff in Rom schließlich bereits erfolgt. Mehr als 0,15 Millionen Trash-Fans konnte ProSieben am späten Abend trotzdem nicht für sich gewinnen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stürzte brutal auf 3,2 Prozent ab.

Doch zurück in die Primetime: Auch nebenan bei Sat.1 bekam man die Fußball-Konkurrenz ein Stück weit zu spüren, der Marktanteil des "Großen Allgemeinwissensquiz" sank auf 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die Reichweite fiel mit 1,23 Millionen um 140.000 niedriger aus als eine Woche zuvor. Auch das waren beides neue Staffel-Tiefs, auch wenn auch hier die Zahlen trotzdem noch auf solidem Niveau lagen.

"Genial daneben" hatte bei RTLzwei als einstündige Show den Vorteil, großteils nicht in Konkurrenz zum Fußball zu laufen und konnte seine Reichweite sogar um 140.000 im Vergleich zur Vorwoche auf 0,64 Millionen steigern. Trotzdem blieb der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe mit 3,8 Prozent auf einem mauen Niveau. "Genial witzig" musste sich - nun in direkter Fußball-Konkurrenz - mit 3,4 Prozent zufrieden geben, die Gesamt-Reichweite lag mit 0,62 Millionen aber immerhin nur knapp unter dem Vorwochen-Wert. "Nightwash" erreichte mit im Schnitt 360.000 Zsuchauerinnen und Zuschauern sogar die höchste Reichweite bislang - der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag aber nur bei 3,3 Prozent.

Wenig zu holen war auch für "Achtung Abzocke" bei Kabel Eins, das 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 0,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete. Vox kam mit dem Film "Pets 2" nicht über 5,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. "Spped 2" fiel am späteren Abend dann sogar noch auf ganz schwache 3,9 Prozent Marktanteil zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;