am 03.05.2024 - 09:37 Uhr

Mit im Schnitt 5,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die Übertragung des Europa-League-Halbfinales zwischen dem AS Rom und Bayer Leverkusen bei RTL am Donnerstag die meistgesehene Sendung des Tages, allerdings lief die zweite Hälfte mit einer Reichweite von im Schnitt 5,58 Millionen deutlich besser als die erste (4,64 Millionen). Zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr hieß der Marktführer daher noch Das Erste.

Dort lockte eine neue Folge des "Wien-Krimis: Blind ermittelt" im Schnitt 4,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 19,2 Prozent entsprach. Das sind gute Zahlen, wenngleich es somit auch der reichweitenschwächste Donnerstagskrimi in diesem Jahr im Ersten war - die teilweise Überschneidung mit dem Fußball machte sich also auch hier wohl durchaus bemerkbar. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 5,9 Prozent.

Im ZDF büßte "Lena Lorenz" im Vergleich zur vergangenen Woche 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein und musste mit einer Reichweite von nun 3,81 Millionen ein Staffel-Tief hinnehmen. Der Marktanteil fiel auf - dennoch gute - 15,1 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein Marktanteil von 5,8 Prozent errechnet.

Auch "Maybrit Illner" bekam am späteren Abend die Fußball-Konkurrenz zu spüren, die Reichweite lag mit 2,03 Millionen um 650.000 niedriger als in der vergangenen Woche. 11 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum. "Markus Lanz" ließ danach den ZDF-Marktanteil aber bereits wieder auf 15,7 Prozent steigen. Der Talk zählte im Schnitt noch 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;