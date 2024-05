Starke Quoten hat Sky Sport am Freitag mit der Live-Übertragung der zweiten Bundesliga am Freitag eingefahren. Neben einem Spiel zwischen Düsseldorf und Nürnberg dürfte insbesondere das Derby zwischen dem Hamburger SV und St. Pauli für das starke Interesse gesorgt haben. Das Spiel begann um 18:30 Uhr und sicherte sich 9,5 Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren. Somit lagen die Fußballspiele in der Gunst des jungen Publikums etwa vor dem "perfekten Dinner" von Vox (7,7%) und in etwa gleichauf mit "Galileo" bei ProSieben, das sich 9,6 Prozent sicherte.

Insgesamt kam Sky mit der zweiten Liga übrigens auf rund 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Zufrieden sein kann auch Kabel Eins: Dort hat "Mein Lokal, dein Lokal" die Woche mit dem besten Ergebnis der fünf Tage abgeschlossen. Ab kurz vor 18 Uhr sicherte sich die Produktion überdurchschnittliche 8,2 Prozent Marktanteil. "Abenteuer Leben täglich" hatte in der Stunde davor ebenfalls schon gute 7,2 Prozent geholt. "Achtung Kontrolle" hielt bis ran an die Primetime im Schnitt sechs Prozent der Werberelevanten.



Weiter zu schwach unterwegs ist derweil "Köln 50667" bei RTLzwei – am Freitag reichte es nach 18 Uhr für gerade einmal 2,2 Prozent. Dabei machten die Sozialreportagen in den Stunden davor eine gute Figur. Die um kurz nach 17 Uhr begonnene "Hartz und herzlich"-Folge erreichte sogar schöne 7,2 Prozent Marktanteil in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Bei RTL Up sicherten sich alte Ausgaben von Gerichtsshows über weite Strecken gute Quoten. Im Vorabendprogramm etwa kam "Das Strafgericht" auf teils 3,6 Prozent insgesamt, nachmittags überbot "Das Familiengericht" mitunter die Marke von fünfeinhalb Prozent. Auch bei den Jüngeren stiegen die Quoten der nachmittags gesendeten Archivware teilweise auf über fünf Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;