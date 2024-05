Der FC Bayern München hat sein Auswärtsspiel in Stuttgart am Samstagnachmittag verloren – zu sehen war es nicht nur auf Sky, sondern auch in Sat.1. Es war das letzte Bundesliga-Spiel einer Partnerschaft zwischen Sky und ProSiebenSat.1. Ab 15:30 Uhr sicherte sich Sat.1 damit zwar schöne Quoten, kam aber bei den Umworbenen dennoch nicht an Sky vorbei. Im Free-TV kam der Auftritt des Rekordmeisters bei einem der Überraschungsteams der Saison auf 13,2 Prozent Marktanteil in der ersten und 14,9 Prozent in der zweiten Halbzeit (je 14-49). Insgesamt schauten im Free-TV 1,26 und 1,60 Millionen Menschen zu.

Sky sicherte sich indes mit der Konferenz und den Einzelspielen 24,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen – nicht mitgerechnet sind hier wie üblich die Sky Go-Nutzung und die Fans, die in Bars zugeschaut haben. Trotz "ran" im Free-TV blieben die Sky-Quoten am Samstagnachmittag also auf konstant hohem Niveau. 1,15 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Weniger gefragt war dann am Abend die als "Topspiel" deklarierte Partie zwischen Köln und Freiburg, die nicht über 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus kam.



Parallel dazu punktete die ARD-"Sportschau" – mit 3,52 Millionen Fans ab drei Jahren und einer Quote in Höhe von 22,2 Prozent bei allen. Gute 19,1 Prozent wurden in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre ermittelt. Zurück aber zu Sat.1, das sich nach dem Live-Fußball schwer tat. Eine "1% Quiz"-Wiederholung kam nicht über zweieinhalb Prozent bei den Jungen hinaus. Erst mit "Harry Potter" am Abend stiegen die Werte wieder: Der Zauberer bescherte dem Sender passable 7,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen.

Sport1 zeigte ab 20:30 Uhr derweil das Fußballspiel zwischen Kaiserslautern und Magdeburg; 0,51 Millionen Menschen schalteten hier durchschnittlich ein. Damit kam die Zweitliga-Partie auf 2,3 Prozent insgesamt und 2,8 Prozent bei den klassisch Werberelevanten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;