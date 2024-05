1,31 Millionen Menschen haben sich am Montagabend eine neue Ausgabe der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" angesehen, 420.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag damit bei 9,1 Prozent. Das Format fiel dadurch auf den schlechtesten Wert seit Mai 2023. Damals waren sogar nur 7,2 Prozent drin, allerdings lief die Sendung da auch an einem Feiertag.

Schon in den zurückliegenden Wochen hielten sich die Vox-"Löwen" nur noch knapp im zweistelligen Marktanteilsbereich. Damit wird nach und nach immer deutlicher, dass sich die Gründershow aus Quotensicht weiter im Rückwärtsgang befindet. "Verkaufen um jeden Preis - Die Geheimnisse der Superseller" war am späten Abend für Vox übrigens kein Erfolg mehr, die Wiederholung der Doku brachte es nur noch auf schwache 5,6 Prozent.

Dank der guten Primetime und eines erfolgreichen Vorabends kam Vox am Montag aber auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,2 Prozent, damit musste man sich nur hinter RTL und Sat.1 einsortieren. ProSieben lag angesichts von 6,0 Prozent weit abgeschlagen auf Platz sechs aller Sender. Dabei war eine neue Folge von "Young Sheldon" in der Primetime zunächst noch sehr gefragt und erreichte 10,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 680.000 Menschen sahen zu.

Drei Wiederholungen von "Young Sheldon" pendelten danach zwischen 6,6 und 7,4 Prozent Marktanteil, das in den späten Abend verschobene "How I Met Your Father" kam in der Spitze nur auf 5,2 Prozent. Große Probleme hatte ProSieben zudem in der Daytime, wo fast alle Formate einstellig liefen. Zur Mittagszeit schrumpfte man dank "Friends" auf Mini-Spartenniveau, eine Folge der Sitcom erreichte nur 0,7 Prozent Marktanteil. Aber auch "Modern Family" lag danach weit unter dem Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;