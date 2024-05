am 07.05.2024 - 09:18 Uhr

Als sich Davina und Shania Geiss vor zwei Wochen mit ihrem RTLzwei-Format "We Love Monaco" zurückmeldeten, verlief das ziemlich mau (DWDL.de berichtete). Doch schon eine Woche später sah es deutlich besser aus - und jetzt dürften die Geiss-Sprösslinge gut lachen haben. 630.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe ihrer Dokusoap an, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei ziemlich guten 6,4 Prozent.

Davina und Shania holten damit nicht nur zufriedenstellende Quoten, sie landeten auch vor ihren Eltern und dem Mutterformat ihrer Dokusoap. "Die Geissens" erreichten zuvor zur besten Sendezeit nämlich nur 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe betrug lediglich 5,2 Prozent. Am Vorabend lag "Berlin - Tag & Nacht" bei 4,8 Prozent, "Köln 50667" war davor nur für die Hälfte dieses Wertes gut.

Sehr zufrieden sein kann derweil auch Kabel Eins, wo zur besten Sendezeit der erste Teil von "Die Tribute von Panem - Mockingjay" zu sehen war. Das interessierte 690.000 Menschen, in der jungen Zielgruppe wurden 6,8 Prozent Marktanteil gemessen. "Resident Evil: Afterlife" steigerte sich danach sogar noch spürbar auf 7,7 Prozent und "Robocop" war nach Mitternacht sogar zu 14,5 Prozent gut.

Erfolgreichste Nischensender waren unterdessen ZDFneo und ZDFinfo - und das im Gleichschritt. Beide Kanäle erreichten beim jungen Publikum einen Tagesmarktanteil in Höhe von jeweils 3,3 Prozent. Bei ZDFneo unterhielt "Inspector Barnaby" zur besten Sendezeit mehr als eineinhalb Millionen Menschen und erzielte bei den Jüngeren 4,5 Prozent Marktanteil, "Death in Paradise" lag in der Daytime teils bei mehr als 5 Prozent. Bei ZDFinfo war es mal wieder die "besseresser"-Reihe, die für hohe Quoten sorgte. Vier Folgen des Formats sorgten ab 20:15 Uhr für bis zu 5,4 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;